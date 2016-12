Snöpliga slutet – NIK var på väg mot seger men tappade allt: "Nu jagar vi revansch direkt"

Segersviten som huvudtränare är nu bruten på Pontus Wettergren. I kväll föll NIK borta mot serieledande Järfälla. Men det var en svängig tillställning där lagen kastades mellan hopp och förtvivlan.

– Vi visar verkligen är att vi är i toppen för att stanna. Vi har där att göra och det vet nog resten av lagen om nu. Det känns riktigt bra inför fortsättningen även om det såklart är jäklgit bittert nu också, säger NIK-tränaren Pontus Wettergren.

Anledningen till att han tycker det är bittert är för att NIK efter att varit i underläge två gånger om i matchen lyckats vända mot slutet med två mål av Anders Söderström till både 2–2 och 2–3 till NIK. Söderströms sista mål kom med två och en halv minut kvar att spela och NIK var på väg mot tre blytunga poäng. Men då kom käftsmällen.

Med mindre än två minuter kvar kastade Järfälla in en chanspuck som på något sätt letade sig in i målet. Och med halvminuten kvar kom Johan Lindholm, som även noterades för chansmålet, fri och satte slutresultatet 4–3 stolpe in.

– Det går fort i hockey, det fick vi ett bevis på i kväll. Riktigt surt, för känslan är att vi verkligen förtjänade den här segern. Vi gör det så jäkla bra. Jag är riktigt stolt över grabbarnas insats. Nu är vi mer taggade än någonsin på att vinna matcher och ta tre poäng, säger Wettergren som väljer att fokusera på det positiva som insatsen för med sig.

– Det finns jättemycket att ta med sig för oss. Hur vi jobbar som ett lag och hur vi är på vippen att vinna mot serieledarna. Men att det blir så här som det blir i slutet ger oss bara motivation för kommande matcher. Nu jagar vi revansch direkt. Det känns jättebra.

Att hans egen poängsvit är bruten bryr han sig däremot inte ett dugg om.

– Nej, inte alls. Inget lag kommer gå obesegrat genom den här serien. Så är det, ibland vinner man och ibland förlorar man, säger Wettergren, vars segersvit stannade vid tre raka matcher.

Fakta:

Järfälla-Norrtälje IK 4–3 (1–0, 0–1, 3–2)

NIK:s målskyttar: Jonathan Nilsson (Markus Malmstedt), Anders Söderström (Vegard Pettersson,Daniel Nylund), Anders Söderström (Markus Malmstedt, Jonathan Nilsson).

Publik: 60.

Domare: Patrick Okonor