NIK flyger – efter femte raka segern: "Bra värdemätare"

Norrtälje IK inledde hockeytrean genom att förlora de två första matcherna. Men därefter har laget tagit sig i kragen – och i helgen kom den femte, raka segern mot Ormsta.

Det ger en tredjeplats inför helgens drabbning med tabellettan IFK Mariehamn.

– Vi hade några dåliga perioder under första två där vi spelade dåligt. Sedan har vi arbetat oss in i det mer och mer. På slutet har vi spelat riktigt bra. Det har gett laget en god känsla, vilket bådar gott inför framtiden, säger Daniel Nylund.

Och den 19-årige vicekaptenen är nöjd med formen som laget är inne i.

– Vi har byggt upp den under hösten. Vi känns starka och därför ska det bli kul att möta Mariehamn – som har vunnit sex av sju matcher. Vi förlorade mot dem senast, därför blir det en riktigt bra värdemätare på söndag.

Förklaringen till lyftet?

– Efter en dålig start har alla blivit mer delaktiga på isen. Vi sätter mycket press, åker mer skridskor och följer vår spelidé bättre än vad vi gjorde inledningsvis. Och resultatet ser man nu, säger han.

19-åringen tillhör de yngre i laget – men är redan inne på sin fjärde säsong i A-laget. Och han är nöjd med vad spelarna som kommit in i år har visat upp så här långt.

– Samtliga är duktiga. Fokuserade, jobbar på och tar för sig. De har kommit in i gänget på ett bra sätt. Många av dem har också producerat under säsongen och jag tycker att de har kommit in i rutinerna och seniorhockeyn ju fler matcher de spelat.

Någon du imponerats extra av?

– Alla är väldigt duktiga, men det är ju häftigt med Rickard (Nilsson Sahlin). Han är bara 15, men vågar ändå ta för sig så pass mycket. Det är häftigt, säger Nylund.

Som själv gjort 4+2=6 poäng på 7 matcher.

Med självförtroende i ryggen – slår ni Mariehamn i helgen?

– Det tror jag. Det lär bli en jämn match, men vi slog dem i sista träningsmatchen. Vi har vad som krävs, men det gäller att vi fortsätter så här.

