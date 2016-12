Trots tre raka förluster och 19 insläppta – Rimbo vägrar ge upp: "Behövs en omstart"

Bortamatchen mot GötaTraneberg beskrevs som en måstematch.

Men Rimbo IF tog inte möjligheten – och föll med 4–1 mot Stockholmsklubben. Därmed inkasserades tredje raka förlusten i Alltvåan.

– Det är tråkigt som fan, riktigt dåligt. Att vi sedan gjorde en mycket bättre match än de tidigare två gör det hela bara ännu tråkigare, säger Linus Jansson.

Den rivige forwarden gav Rimbo IF ledningen i första perioden, men det hjälpte föga när hemmalaget både kvitterade i samma period och sedan tryckte in ytterligare tre puckar under de avslutande två perioderna.

– Tidigare matcher har saker och ting studsat med oss. Nu känns det som att allt går emot oss. Vi har inte riktigt samma flyt som under grundserien. Nu möter vi dessutom bättre lag och då gäller det att göra sitt bästa för att få det där flytet. För tillfället har vi inte det, säger han.

Onekligen verkar det så. För laget producerar varken speciellt mycket framåt – eller håller tätt bakåt. Något som målskillnaden 5–19 på de tre senaste matcherna vittnar om.

– Skärpan i varje situation måste förbättras. Sedan saknas nog det hårda jobbet. Jobbar man hårt kommer det lilla flytet till slut och där har vi inte varit hundra.

Nu väntar ett längre juluppehåll på drygt en månad. Rimbo möter GötaTraneberg på hemmaplan 10 januari.

– Då får vi ta och gnugga på det som behövs. Och släppa det som har varit. Breaket kommer välbehövligt. Jag menar, har man tre torskar och 5–19 i målskillnad behöver man en omstart, säger Jansson

Kan ni vända på det – och nå en kvalplats?

– Alltså, det är inte många lag som har en spikrak säsong. Vi kan vända på det och har gjort det förut. Det ska inte vara några problem, bara vi är villiga att göra jobbet. Då kan vi börja klättra i tabellen.

Rimbo ligger i skrivande stund på sjätte plats och har tre poäng upp till den sista fjärde och sista kvalplatsen efter sju omgångar.

GötaTraneberg–Rimbo IF 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (8.51) Linus Jansson (Joel Bond, Jonathan Lundberg), 1–1 (19.55) Johan Graff

Andra perioden: 2–1 (38.51) Malte Stenström

Tredje perioden: 3–1 (55.35) Anuwat Körner, 4–1 (58.18) Nicklas Pettersson

Skott: 37-47

Publik: 59