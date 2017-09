Rimbokollaps i andra perioden – då slutade premiärmatchen i besvikelse

Det blev en rasande start på hockeypremiären i Arkadien när Rimbo tog emot Viggbyholm under tisdagskvällen. Rimbo var taggade till tänderna – och det märktes, inte minst på utvisningstatistiken. 3–0 i utvisningar efter första perioden – och det var också då som Viggbyholm stack upp ordentligt och ställde frågor till Rimboförsvaret. Men försvaret med målvakten Martin Olsson i spetsen lyckades freda målet. I stället stack Rimbo upp med en minut kvar av första perioden och tryckte in 1–0 genom ett fint anfall via Karl Pettersson, Linus Jansson och slutligen Joakim Sjöholm som satte pucken i nät.

I andra perioden kom dock Viggbyholm tillbaka ordentligt – och inom loppet av knappa sex minuter lyckades bortalaget trycka in tre baljor när Rimbo mer eller mindre slutade spela. 1–3-målet kom efter en onödig utvisning av William Bengtsberg och därefter fortsatte utvisningarna att hagla åt båda hållen, något som hackade sönder resterande del av perioden.

Den tredje perioden forsatte sedan att präglas av utvisningar i båda lagen – något som Viggbyholm till sist kunde utnyttja när man petade in 1–4 i slutskedet av sista perioden. Rimbo fick dock till en slutforcering och reducerade till 2–4 genom ett distansskott av kaptenen Joakim Juhlin. Men det räckte inte längre än så – och därmed förlorade Rimbo premiären 2017/18.

Hemmalaget får därmed ta nya tag på fredag när Uppsalalaget Iron väntar på bortaplan.

Matchfakta, hockeytvåan östra, omgång 1

Rimbo IF–Viggbyholms IK 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

Första perioden: 1–0 (18.58) Joakim Sjöholm (Linus Jansson, Karl Pettersson)

Andra perioden: 1–1 (23.50) Christopher Tumba (Andreas Tumba, Mattias Tumba), 1–2 (5.58) Robin Wettervik (Christopher Åström), 1–3 (29.18) Eddie Stahre

Tredje perioden: 1–4 (58.23) Axel Sundqvist, 2–4 (Gustaf Pettersson, Joel Bond)

Skott: 32–34 (12–13, 9–10, 11–11)

Publik: 138 i Arkadienhallen

Så spelade Rimbo:

Målvakt: Martin Olsson

Förstafemman:Felix Helmér, Simon Ripstrand, Johan Tilefors, Joakim Juhlin, Gustaf Pettersson

Andrafemman:Karl Pettersson, Fredrik Askhag, Erik Öhrvall, Joel Bond, Timothy Avegård

Tredjefemman:Joel Norén, Ted Malmberg, Markus Eklund, Anders Söderström, Jonathan Lundberg

Fjärdekedjan:Linus Jansson, Joakim Sjöholm, William Bengtsberg

Sjundeback:Philip Stridlund

Extraforward:Bob Stjärnvind