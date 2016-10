Rimbo vann utan att imponera

Gästerna inledde i ett rasande tempo och stressade hemmalaget högt upp i banan och Rimbospelarna blev stressade och hade svårt att få till ett eget spel. Det var ockspmycket nöra bortaledning efter fem minuter men Martin Olsson sträckte ut rejält och gjorde en fantastisk räddning.

Rimbo jobbade sig sedan in så sakteliga in i matchen och efter knappt halva första perioden kom hemmaledningen genom Linus Jansson. Inte helt välförtjänt just då men sedan var det hemmalaget som dominerade andra halvan av perioden,

I mittenrundan blev det ett ställningskrig och Lidingö fortsatte med hög press i ett fortsatt höggt tempo. Det gav utdelning efter drygt sju minuter när Gustav Dahlstedt alldeles för enkelt kunde pressa sig runt Rimboförsvaret och sprätta upp pucken på en backhand i nättaket. Otagbart även för annars mycket duktige Martin Olsson i Rimbokassen.

Rimbo återtog dock ledningen och fick lite momentum i slutet av perioden. Ett rent viljemål av Timothy Avegård och Linus Jansson där Avegård till slut kunde trycka dit ledningsmålet till 2-1. Ett resultat som stod sig till periodvila.

I slutperioden var Rimbo lite tyngre och lite rappare i skridskoåkningen inledningsvis och när Simon Norstedt visade vilken målskytt han är genom att göra 3-1 så trodde nog de flesta att matchen var stängd. Men Lidingö bjöd upp till kamp och när Rimbo fick spela fyra mot fem efter en puck out så fick gästerna energi av en reducering till 3-2. Det var också nära kvittering men istället kom 4-2 genom Jonathan Lundberg. Lidingö gav sig dock inte och reducerade med två minuter kvar och det blev dramatiskt ända till slutet.

Men RImbo höll ifrån och är fortsatt obesegrade – och numera också serieledare.

Rimbo IF - Lidingö Vikings HC 4-3 (1-0, 1-1, 2-2)

Målen: 1-0 (09:38) Linus Jansson (Felix Helmér, Joakim Sjöholm), 1-1 (27:04) Gustav Dahlstedt, 2-1 (38:14) Timothy Avegård, 3-1 (43:28) Simon Norstedt (Viktor Nordin), 3-2 (52:41) Frank Holmström (Stefan Bjurström), 4-2 (56:23) Jonathan Lundberg, 4-3 (58:00) Jacob Paaganderth (Milou Löfström, Fredrik Klasenius)

Skott: 34-29 (10-9, 10-11, 14-9)

Domare: Niklas Karlsson

Publik: 102