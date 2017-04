Polisen om den anhållna för terrorbrottet: "Misstankarna har stärkts"

TV: Vi sänder strax live med anledning av kungens pressträff.

På fredagen vid 15-tiden körde en lastbil in på Drottninggatan där lastbilen körde in i en folkmassa och kraschade sedan in i Åhléns. Sammanlagt har avled fyra personer, och sexton personer skadades.

På kvällen greps en man i Märsta, och sedan anhölls misstänkt för terrorbrott genom mord.

– Som jag förstår det är personen anhållen för gärningsmannaskap, så det är troligtvis chauffören, berättade Lars Byström i Ekot.

Under lördagen höll polisen en presskonferens och sa då att misstänktarna mot mannen har stärkts.

– Ju längre utredningen har gått har misstankarna stärkts. Det finns inget som säger att vi fel person, snarare tvärtom, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Där bekräftades också uppgifterna att mannen är 39 år och från Uzbekistan. Säkerhetspolisen var också plats under presskonferensen och meddelade att mannen har förekommit i Säpos underrättelseflöde, men att de uppgifterna inte kunnat bekräftas.

Under presskonferensen bekräftade även polisen att de hade hittat något i lastbilen. Medieuppgifter gjorde gällande att det var en bomb.

– Om det är en bomb eller någon annan form av brandfarlig anordning kan vi inte säga just nu, utan det pågår en teknisk undersökning av föremålet, berättade Dan Eliasson.

Gränskontrollerna har skärpts vid alla gränsposteringar i landet och gäller till en början i tio dagar meddelar inrikesminister Anders Ygeman. Beslutet gäller även inre gränser som flygplatser och längs kusten.

– Det här är ett absolut nödvändigt beslut och ett logiskt beslut med tanke på vad som har hänt. Det här innebär en mycket vidare gränskontroll och att vi kan göra kontroller vid samtliga gränsövergångar, inte bara region syd och region väst, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen, till Dagens Nyheter.

Vid 20-tiden på fredagskvällen hävdes stoppet av tågtrafik till och från Stockholm. Under lördagen meddelade sedan SJ att tågen gick som vanligt.