10 400 läkare i upprop mot övergrepp och trakasserier – det största hittills

"Läkaryrket bygger på respekt för andra människor. I det ingår respekt för andras kroppar". Nu har 10 400 kvinnliga läkare bestämt sig för att inte vara tysta längre, och har därför skrivit under uppropet #utantystnadsplikt, skriver Svenska dagbladet.

Kvinnorna vittnar om en miljö där de börjar längst ner i en hierarki och steg för steg måste arbeta sig uppåt till nästa nivå. Läkarstudent, underläkare, AT-läkare, ST-läkare, specialistläkare och överläkare. Samtidigt som de ständigt är beroende av dem som står högre upp i karriärtrappan. Något som betyder att de ständigt är i beroendeställning.

Flera kvinnor har lämnat vittnesmål om övergrepp och sexuella trakasserier. Här nedan kommer ett exempel.

"Försökte våldta mig"

Under AT på kirurgen fanns en överläkare som ständigt "klädde av" en med blicken. Vid fester var det väldigt mycket tafsande. Han drog senare in mig i ett rum och försökte våldta mig. Jag fick in ett knä och klarade mig loss.

