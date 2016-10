H3: Midas föll kort mot Loke och Roslagsalliansen fick med sig oavgjort mot Hagunda

Midas–Loke 3–4 (1 – 1, 0 – 2, 2 – 1)

Målskyttar Midas: Andreas Andersson, Samuel Hafdell och Jonas Messing

Det var mycket jaga för Midas i den här matchen. Loke tog ledning efter 4.35 och Midas kvitterade med dryga minuten kvar av den första perioden. Men i den andra perioden skedde samma sak – Loke tog ledning efter 4.21 och Midas fick jaga igen. Inför den tredje perioden ledde bortalaget 3–1.

En kvart in i sista perioden hade Midas lyckats kvittera till 3–3 – bara för att se Loke ta ledningen ännu en gång och det blev en snöplig förlust med 3–4.

Roslagsalliansen–Hagunda 5–5 (0 – 2, 1 – 2, 4 – 1)

Målskyttar Roslagsalliansen: Albin Nordstrand 3, Karl Magnus Malm och Tobias Classon

Från 0–4 i underläge till 5–5 och poäng är inte illa – och det var precis vad Roslagsalliansen åstadkom den här lördagen.

Det började inte alls bra för hemmalaget som släppte in det första målet redan efter dryga minuten och efter det fick kämpa i motvind. Tio minuter in i den andra perioden låg man under med 4–0 och det såg knappast ljust ut. Man lyckades få in ett mål innan den tredje perioden, men när man sedan gjorde ett till och Hagunda snabbt svarade med ett femte mål var det lätt att tro att det var över.

Men Roslagsalliansen gav sig inte den här dagen. Istället gjorde man tre mål på fyra minuter och fick med sig poäng.