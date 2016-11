Hästuppfödare och ekonom – nu är Rimbotjejen också bäst i elitserien: "Landslaget inte orealistiskt"

Under de två senaste SM-slutspelen har VästeråsIrsta åkt ut i semifinal mot samma lag – Stockholmsklubben Skuru IK.

Högernian Alexandra Bjärrenholt har under dessa två säsonger varit en av VästeråsIrstas mest framträdande spelare – men kände att hon hade kört fast lite grann.

–Jag pratade med min agent om att kanske inte vara kvar, då det kändes som att jag hade stagnerat lite där. Jag hade alternativ från Norge, Tyskland och Skuru, som var jätteintresserade. Carin Strömberg, en av deras niometersspelare, skulle försvinna, men jag tackade nej först och hade bestämt mig för att stanna i Västerås. Då hörde Skuru av sig igen och då insåg jag att jag kunde flytta hem. Allt föll på plats och det blev ett enkelt val till sist, säger Bjärrenholt.

Som skrev på för Skuru strax före VästeråsIrsta och Skuru skulle mötas i den avgörande semifinalen.

– Det var egentligen ingenting speciellt. Spelarna och tränarna i Västerås visste om det i fall det skulle komma ut på något sätt, för tanken var att inte gå ut med det förrän efter säsongen. Men under matchen spelade det ingen roll för mig, man var så fokuserad på det man gjorde ändå, säger hon.

Och fortsätter:

– Men jag märkte när jag skadade mig att Skuruspelarna också var framme och undrade hur det gick med mig, skrattar hon.

Bjärrenholt skadade sig alltså rätt illa i en avgörande semifinal mot klubben som hon precis skrivit på för.

– Det var rätt illa, fast på ett bra sätt. Lårbenet och underbenet slog ihop så pass hårt att jag fick en spricka i underbenet. Jag trodde att jag hade dragit korsbandet, men korsbandet och ledbandet var bara uttänjda. Men det blev rehab hela sommaren för min del.

Hur reagerade Skuru?

– Klubben sa inte så mycket, utan mer att vi väntar på svaren och avvaktar. Jag fick svar jättesnabbt och då gällde det bara att lägga fram det på ett snyggt sätt. Jag sa att jag "bara" behövde åtta veckors vila. De ville ha mig oavsett i slutänden, vilket var skönt.

Men starten i nya klubben blev tuff för Bjärrenholt. Hon började inte träna handboll förrän i augusti och märkte att tajmingen saknades.

– Den var helt borta eftersom jag bara hade cyklat rakt fram under sommaren och jag är en spelare som gärna går i sidled. Annars har första tiden varit riktigt bra. Både i laget och handbollsmässigt. Det är ett helt annat upplägg med fler morgonträningar och mer fokus på individuell fysträning. Det har redan gett resultat för mig, vilket känns grymt.

Resultat verkar det onekligen ha gjort. För om september var en trög månad för såväl Bjärrenholt som Skuru – så var oktober något helt annat.

På fyra matcher tog laget tre segrar – och i dessa fyra fajter stod Bjärrenholt för 26 mål, vilket var bäst av samtliga spelare i SHE (Svensk Handbollselit, före detta elitserien) under oktober. Något som gav henne utmärkelsen som månadens bästa spelare sett till MEP-statistiken (Most effective player).

Är du pusselbiten som har saknats för att ta hem SM-guldet?

– Haha, det får vi se. Det är lite bitterhet i laget efter att ha förlorat tre raka finaler. Men det är hela lagbygget som ska göra det och eftersom det är ett nytt lag till stora delar så måste alla prestera om vi ska kunna få ihop det. Förhoppningsvis kan jag hjälpa till och det har ju börjat bra nu.

I samma veva som Bjärrenholt skrev på för Skuru valde hon som sagt att flytta hem till Finsta, strax utanför Rimbo.

Vid sidan om handbollen har hon tagit en universitetsexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm – och jobbar numera på en redovisningsfirma. Dessutom föder hon upp och tränar islandshästar.

– Jag gör precis allting jag vill hålla på med just nu och därför är det bara kul. Det gäller bara att prioritera. Sedan är det ju mammas firma och har jag morgonträning kan jag ta med mig jobbet in till Stockholm och sitta i hallen mellan träningarna. När vi inte har morgonträning använder jag förmiddagarna till att rida. Det krävs lite planering, men jag får ju göra allt jag vill göra.

Vad definierar du dig egentligen som?

– Mångsysslare. Men det är svårt, för det beror på när man frågar. Ibland har jag lite egna projekt i gång också. När jag bodde i Västerås ägde jag exempelvis en foodtruck ett tag.

Bortsett från mångsysslandet i det civila livet har Bjärrenholt även varit en allroundspelare inom idrotten. Eller vad sägs om fem segrar på O-ringen, flera SM-guld i orientering och ett VM-guld i skytteorientering?

– Man lär sig mycket och kan ha nytta av det i andra sammanhang. Friidrotten har hjälpt mig att bli mer explosiv i handbollen och orienteringen har gjort att jag orkar mera. Jag hade inte alls varit lika framträdande om jag bara sysslat med en grej.

Skytteorienteringen då?

– Kanske fokuseringen. Speciellt i slutet av matcherna, när målvakterna är bra och det gäller att hålla koll på vad de gör, även om man är trött.

Vad kommer mångsysslandet ifrån?

– Jag tror att det kommer från min mamma. Hon har alltid varit i gång med olika saker och jag har haft med mig det sedan jag var liten. Jag vill också alltid vara med, säger Bjärrenholt.

Nu är tanken att hon ska börja växla upp även inom handbollen – och 23-åringen gör ingen hemlighet av att hon drömmer kring sin karriär.

– Målen är att spela i landslaget och att komma utomlands. Jag tänker göra allt för nå dit och i och med flytten till Skuru har jag kommit en bit på vägen. Den fysiska utvecklingen och förtroendet jag får från både spelare och tränare gör att jag känner att jag kan få ut mer av mitt kunnande. Det är ju det som allting handlar om, att faktiskt visa vad man kan.

Hur bra kan du bli?

– Bäst i världen... Nej, men det är svårt att säga. Jag tycker att jag har kvalitéer för väldigt mycket. Jag är både en genombrottsspelare, samtidigt som jag kan skjuta utifrån. Sedan har jag inte fått till allt på en och samma gång, men jag har spelförståelsen, snabbheten och uthålligheten. Det borde kunna bli riktigt bra, men sedan gäller det också att få till rätt utveckling. Om jag fortsätter så här borde inte landslaget vara helt orealistiskt.

Har du haft kontakt med landslagsledningen?

– Nej, inte alls. Vi får väl se efter hemma-EM, om någon skulle underprestera något brutalt, så kanske det finns en chans för mig, skrattar Bjärrenholt.

Innan hon tillägger:

– Landslaget vill nog ha lite mer specialister. Samtidigt vet jag att spelförståelsen och genombrottet är riktigt bra – och kan jag få dessa bitar till att bli riktiga spetskvalitéer och samtidigt ha mina andra egenskaper borde det kunna gå. Sedan får man hoppas på att Signell (Henrik, förbundskapten och tränare i Sävehof) tycker om det man gör. Nu var det vissa nya spelare som var med senast och det är kul att man vågar satsa nytt. Det finns ett par äldre spelare, som kanske lägger av inom en snar framtid, och då kanske chansen dyker upp, säger Bjärrenholt.

Och framhäver sitt mångsysslande – även på handbollsplanen.

– Då borde det vara en styrka att jag kan spela lite överallt. Att jag kanske är uttagen som högernia, men också kan användas på vänsterkanten. Det borde vara en styrka i sig. Och som sagt, jag hade inte alls varit lika framträdande om jag bara sysslat med en grej.