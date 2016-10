Rimbo föll borta mot serieledande Önnered: "Vi släpper in för mycket mål"

Det var ingen lätt uppgift man ställdes inför när det var dags att ta sig an starka Önnered på bortplan.

Och det blev aldrig särskilt spännande heller – ganska tidigt in i matchen hade Önnered redan tagit grepp om det här och efter den första halvleken låg Rimbo under med 12 bollar.

– Vi stod upp bra där första tio–tolv minuterna men sedan small det bara till och jag vet inte riktigt vad som hände. Vi fick inte träff på Önnered alls och även fast det blir lite bättre i andra spelar det ingen roll för vi förlorade matchen sista 20 i första halvlek. Men det är en jättesvår match, man måste vara fokuserad på allt genom hela matchen och där är vi inte riktigt än, säger Tollbring.

Vad är det som fattas?

– Vi får inte till försvaret, samarbetet i försvaret och mellan spelarna och målvakten måste sitta. Det fungerar inte annars, vi släpper in alldeles för mycket mål just nu. Men något måste hända så det är bara att testa sig fram, när man släpper in mycket mål har man råd att ändra om.

Och framåt?

– Framåt fungerar det bra. Vi gör runt 30 mål per match och det är ungefär där vi vill ligga.

Man har presterat stundtals riktigt bra, men till skillnad mot den här matchen har man förlorat matcher mot lag man borde ha tagit full pott mot.

– Ja, den här matchen är inget att hänga upp sig på. Önnered är ett riktigt starkt toppgäng och kommer nog att kämpa om den där elitserieplatsen, men vi måste få till vårt försvar så vi kan vara bättre med i matcherna, säger Tollbring.

Rimbo har nu efter sju spelade matcher fyra poäng och möter härnäst Skånela hemma på lördag klockan 16:00.

– Det blir också en väldigt tuff match. Ett derby som är viktigt att vinna på hemmaplan och jag tror att det kan bli en kamp mellan målvakterna här, den som tar något extra som ett friläge eller så kan nog vara avgörande, säger Tollbring.

Önnered–Rimbo 41–31 (25–13)

Mål, Rimbo: Ken Tollbring 9, Jeff Tollbring 7, Jonas Andersson 5, Marcus Hahlin 3, Patrick Söderlund 3, Robin Dewall 2, Filip Lindroos 1 och Simon Axelsson 1.

Utvisningar, Rimbo: 1x2. Önnered: 1x3.

Domare: Sebastian Buck och Kenneth Cardell.

Publik: 265.