Rafflande derby i Sparbankshallen – när Rimbos öde avgörs: "Jäkligt mycket på spel"

Tack vare två starka insatser mot Kungälv och Torslanda har Rimbo skaffat sig goda möjligheter till att säkra det allsvenska kontraktet – när serien avgörs under onsdagen.

Inför omgång 26 är laget två poäng ovanför kvalstrecket. Egentligen räcker det med att Lindesberg och Tyresö tappar poäng för att Rimbo ska få stanna kvar – men för att vara på den säkra sidan lär Rimbo gå för poäng i sin match.

Och i allsvenskans sista omgång väntar ett stekhett och avgörande derby mot rivalen Skånela. Som i sin tur jagar en kvalplats till elitserien, där man i skrivande stund är en poäng bakom fyran Hallby.

Med andra ord är det upplagt för dramatik i Sparbankshallen.

– Det är jäkligt mycket på spel och jag tror att vi kommer behöva poäng. Lindesberg möter RP, som inte har något att spela för, och det innebär att vi lär ta en poäng. Och Skånela kommer också att vilja vinna, med tanke på deras tabelläge. Matchen betyder väldigt mycket för både oss och dem, säger Ken Tollbring.

Som ändå tror stenhårt på sitt Rimbo i derbyt. Inte minst tack vare tre segrar, en förlust och ett kryss på de fem senaste mötena lagen emellan.

– Även fast de ligger bättre till än oss så har vi plus på dem. Det sitter ofta i huvudet när man spelar derbyn och därför tror jag att vi vinner hemma. Men de är riktigt heta för tillfället. Efter jul tror jag att de har nio segrar och en förlust bara, säger Tollbring.

Premiärderbyt 2017/18 slutade med uddamålsseger för Rimbo efter 31–30 – där en viss Ken Tollbring påbörjade resan mot sitt osannolika målsnitt efter 14 mål.

Matchen mellan Rimbo HK och Skånela IF spelas klockan 19.00 i Sparbankshallen under onsdagen – och går att följa via Sportens liverapportering.