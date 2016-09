Heroiskt Rimbo föll i cupen

Det blev som väntat för svårt för Rimbo mot AIK i Svenska cupen. Gästerna satte full fart från start och pressade Rimbo enormt i den första halvleken, Hemmatjejerna var dock full av vilja och energi och löpte starkt i alla dueller och när dom blev överspelade och gästerna kom till avslut så stod Olivia Palmquist längst bak och räddade laget från flera baklängesmål. 0-1 kom i en trasslig situation på hörna där bollen studsar in. Även andra m¨let kom på hörna och det var riktigt snyggt med stenhård nick. I andra halvleken kom dock AIK trycket av sig och Rimbo hade stundtals rätt fina lägen och det hade inte varit helt orättvist om man fått in en reducering. Den här insatsen var precis vad man behövde för att ta med sig helgens måste match i säsongsavslutningen borta mot Bollstanäs. Ett extra plus måste ändå målvakten Olivia Palmquist få trots en mycket bra laginsats.