Örgryte ett utmärkt val för Skogh: "Kan explodera 2017"

25 mål i division 2 norra Svealand. Som yttermittfältare. Skyttekung. Bäst i serien. Bäst i samtliga division 2-serier. Oavsett position.

2016 var ur flera aspekter ett ruggigt framgångsrikt år för Emil Skogh. 23-åringen gjorde stundtals vad han ville med motståndarförsvaren och var eller mindre ostoppbar när han stormade fram längs kanten i BKV-dressen.

I takt med framgångarna började också ryktena att florera. När säsongen var över stod flera elitklubbar redo att bjuda in Skogh. Öster, Örgryte och Brommapojkarna i superettan, AFC United i allsvenskan – men också italienska Serie C-klubben AC Renate och finska mästarna IFK Mariehamn.

– Jag ska försöka ta reda på om man kan trivas någonstans, sade han inför provspelen.

Allra bäst verkar han ha trivts i Örgryte – där han också imponerade med fyra mål, fördelat på en intern- och en träningsmatch med klubben.

Och när det stod klart att BKV-yttern hade kritat på för Göteborgsklubben slog det mig att Skogh troligtvis har gjort ett utmärkt val.

Jag ska förklara varför.

Tidigare under hösten släppte Göteborgsklubben en av sina allra främsta spelare, yttermittfältaren Sebastian Ohlsson, till stadsrivalen IFK Göteborg.

Ohlsson höll mestadels till på vänsterkanten under sina år i klubben – därför finns det ingen given pjäs på förhand att konkurrera med när Skogh nu har kommit in i truppen.

Det i kombination med att tränaren Marcus Lantz betonade att han verkligen ville ha Skogh bäddar för otroligt goda möjligheter att slå sig in i laget från start.

Dessutom hämtade klubben in allsvenske vänsterbacken Jacob Ericsson från nedflyttade Gefle IF i samma veva som Skogh – en spelare som BKV-yttern lirade med under sin tid som junior i AIK. Ju bättre du känner din lagkamrat, desto enklare kommer ni att kunna skapa bra saker tillsammans på fotbollsplanen.

Vidare är Örgryte, med sina tolv SM-guld, en slumrande jätte inom svensk fotboll – med allt vad det innebär. Klubben har en gedigen supporterskara och var fjärde bästa publiklag i superettan under 2016.

Och även om klubben landade en niondeplats i den sportsliga tabellen finns det ambitioner om att ta sig tillbaka till fotbollens allra finaste så småningom.

Med andra ord kommer klubben att vara ett grymt skyltfönster – samtidigt som det inte ens är säkert att Skogh behöver byta klubb den dagen det är dags att växla upp och testa vingarna i exempelvis allsvenskan. Örgryte kanske redan är där uppe då.

För som sagt, ambitionerna finns redan i klubben. Det kan man slå fast genom att bara titta på truppen, som innehåller flera profilstarka namn med meriter som sträcker sig långt ovanför superettans ramar.

Tränaren Lantz vann SM-guld som spelare och nådde A-landslaget tack vare spel utomlands, precis som hemvändande veteranen Johan Elmander (20 mål på 85 landskamper). Som om det inte räcker finns det ytterligare två SM-guldvinnare på banan i George Mourad och Martin Mutumba.

Ni hör ju själva, klubben sitter på mängder av kunskap och vinnarmentalitet i form av spelare och ledare som vet precis vad som krävs för att nå toppen. Det är något som jag är säker på att Skogh kommer att få nytta av – så väl på som vid sidan om planen.

Lägg därefter till det faktum att klubben har en ordentlig träningsanläggning i ÖIS-gården samt att Skogh nu kan få ägna sig åt fotbollen fullt ut eftersom han blir heltidsproffs.

Fotbollsnivån kommer att skruvas upp både en och två gånger under 2017 – men jag är säker på att Skogh kan explodera även i Örgryte. Verktygen har han ju redan – och nu ser han ut att ha hittat bästa möjliga miljö för att maximera sin uppenbara talang.