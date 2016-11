Förre BKV-spelarens lyft – från division 2 till superettan på ett år: "Helt obeskrivligt"

Inför årets säsong lämnade Tom Stahre BKV Norrtälje och division 2. Tanken var att växla upp ett steg – och mittbacken kritade på för division 1-klubben Östers IF.

Ett val som blev oerhört lyckat på alla sätt och vis för Stahre. I helgen säkrade den anrika klubben från Växjö nämligen avancemanget till superettan – när man slog Prespa Birlik med 1–0.

– Det känns helt fantastiskt att klubben är tillbaka i eliten, verkligen. Vi har krigat hårt under året och det är aldrig lätt att vinna en serie. Därför känns det jättebra, säger Stahre.

Därmed har 22–åringen gått från att spela division 2-fotboll till att tillhöra en superettanklubb – på ynka ett år.

– Självklart går det snabbt i fotboll, men jag har rätt mycket erfarenhet från att ha mött elitlag i olika turneringar och cuper. Så jag vet om att jag har en hög högstanivå och ser det inte som något problem.

För Stahres del blev helgens match något dramatisk. Ordinarie vänsterbacken Elmin Nurkic fick en smäll mot huvudet under första halvlek – varpå mittbacken Stahre fick order om att värma upp.

– Sedan kunde han spela vidare ett tag innan han blev tvungen att bryta. Så med kort varsel fick jag kliva upp igen, värma snabbt och sedan hoppa in. Jag har ju vikarierat en del som vänsterback i mina tidigare klubbar, men jag ligger ju rätt defensivt som ytterback då. När jag byttes in handlade det bara om att komma in så snabbt som möjligt i det och hitta linjen, säger Stahre.

Rätt nervöst, eller?

– Det var kampaktigt, vilket var förståeligt. En väldigt betydelsefull match och det var precis som man kunde förvänta sig. Jäkligt jämnt och ingen dans på rosor, precis.

5140 personer var på plats på Myresjöhus Arena när Öster klev upp. Stahre menar att supportrarnas stöd var magiskt – och har så varit under hela säsongen.

– Verkligen, de bar fram oss, både i den här matchen och tidigare också. Det är otroligt kul, för de har varit ett grymt stöd och ett bra hjälpmedel under hela säsongen. Speciellt när vi mötte Norrby på bortaplan också, säger Stahre.

Och syftar på att det kom över 3000 åskådare till matchen i Borås.

Vad for genom huvudet när slutsignalen ljöd mot Prespa Birlik?

– Man kände sig helt tom. Det är nästan svårt att beskriva vad man tänkte där och då. Nej, det var en obeskrivlig känsla.

Stahre har inte varit ordinarie under säsongen – men ändå fått en del speltid. När man tittar närmare på statistiken och Östers siffror är det inte speciellt svårt att förstå varför det har varit så tufft att ta sig in i startelvan.

Öster har på 25 omgångar släppt in 14 mål och hållit nollan hela 17 gånger.

– Kalle (Karl-Johan Lindblad) och "Majje" (Mario Vasilj) har gjort det hur bra som helst i mittlåset och jag tycker att det är grymt med konkurrens. Det har gjort att jag hela tiden har utvecklats åt rätt håll. I vissa matcher händer det alltid saker och då gäller det att ta chansen. Jag kommer fortsätta att träna så hårt som möjligt och vara redo när den dyker upp. Jag ser det bara positivt att få spela med bra spelare, säger Stahre.

Hur tycker du att säsongen har varit för egen del?

– Det har varit lite upp och ner, men jag känner att jag har kommit i gång alltmer och gjort det bra när jag har fått spela. Speciellt på hösten i de senaste matcherna. Men jag har haft lite oflyt med sjukdom och helt nöjd är man inte. Man vill ju spela så mycket som möjligt. Men på det hela är jag jäkligt glad över den här säsongen.

Vad har du utvecklat sedan du kom till Öster – och vad har varit den stora skillnaden mellan ettan och tvåan?

– Man har blivit mer erfaren, vilket gör en redo för större utmaningar. Jag har blivit mer alert och i just Öster försöker vi att spela mycket fotboll. Därför har man fått träna på uppspel och utveckla sina offensiva kvalitéer, säger Stahre.

Och fortsätter:

– Annars är det omgivningen, publiken och intresset som är den stora skillnaden.

Öster är lite av en slumrande jätte inom svensk fotboll – vilket både fyra SM-guld (senast 1981) och allsvenskt spel så sent som 2013 vittnar om.

– Det är väldigt givande att tillhöra en sådan klubb. Man kan få tillrop överallt och jag gillar att spela med pressen som finns på oss, även om den största pressen kommer inifrån. Det är häftigt att folk bryr sig så mycket.

Blivit mycket sedan det stod klart att ni gick upp?

–Oh ja. Väldigt mycket, haha. Många kärleksförklaringar från alla möjliga supportrar. Det är riktigt roligt, skrattar Stahre.

I samband med flytten till Öster och Växjö lämnade Stahre tryggheten och familjen i Vaxholm, där han kommer från ursprungligen.

– Just nu trivs jag galant. Under hösten har det verkligen varit hur bra som helst. Det tar ju tid att anpassa sig och komma in i allt, men nu har jag flickvännen här och dessutom börjat plugga. Det är tufft att flytta ifrån familjen, men nu har man många kompisar här också och jag trivs riktigt bra.

Stahre läser programmet "Coach and Sports management" vid Linnéuniversitet – en utbildning som kan bädda för en tränar- eller sportchefsbana efter karriären.

– Det blir något stabilt att bygga vidare på efteråt, säger han.

Är du heltidsproffs i Öster?

– Nej, det är vi inte. Jag tror att nästan mer eller mindre samtliga spelare jobbar vid sidan om fotbollen och jag pluggar ju nu. I superettan får vi se hur det blir, men jag kommer att fortsätta plugga i alla fall.

Du kanske slipper att ta studielån då?

– Nej, kanske inte lika mycket som i år, haha.

Hur ser du på dina chanser att ta en plats i Öster nästa år – när det är dags för superettan?

– Jag tror verkligen att jag har vad som krävs. Jag ska träna ännu hårdare än tidigare under uppehållet och ska vara väldigt bra när det väl drar ihop sig, säger Stahre.