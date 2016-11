Tappade succétränaren – ny lösning på gång: "Fokus på Roslagen"

Efter debutsäsongen i division 3 – där man slutade på en sjundeplats – tappade Riala succétränaren Pelle Hyppel. Som i stället ska satsa på en civil karriär.

Nu är man nära en ny tränarlösning – där assisterande tränaren Stefan Gustavsson finns kvar och på plats redan. Huruvida han fortsätter som assisterande eller tar över huvudansvaret återstår dock att se, enligt sportchefen Stefan Mattsson.

– Vi ska komplettera med ett namn och det blir förhoppningsvis klart nästa vecka. Det kommer att klarna i helgen hur vi landar med det. Hur tränarkonstellationen kommer att se ut beror lite på Stefan också.

Vad är det för huvudspår ni har?

– Så väl spelartrupp- som ledarmässigt vill vi ha fokus på Roslagen nu. Av tradition har vi tidigare tagit tränare utifrån, men nu lär det bli ett mer lokalt förankrat namn, säger Mattsson.

På spelarfronten har Riala 14 spelare klara till nästa säsong. Man har egentligen bara tappat Josef Haddad – och hoppas kunna förstärka truppen med tre spetsspelare till 2017.

– Sedan vill vi ha lite bredd utöver det och vi har dessutom ambitionen att flytta upp några spelare från reservlaget, Riala 2. Lyckas vi med det borde vi ha 19 eller 20 utespelare plus två målvakter till nästa säsong. Vi ligger bra till och har alla nyckelspelare kvar. Det är väl något namn som inte har sagt ja ännu, men det känns tryggt och bra så här långt.

Har ni bjudit in spelarna som ni eftersöker till provspel?

– Nej, på så sätt är vi lite annorlunda. Vi tränar inte just nu, mer än att Riala 1 och 2 kör lite inomhus. Däremot har vi haft och har en dialog med spelare som vi har försökt att fånga upp under året. Dessa har vi koll på och därför behöver de inte provträna. Vi hoppas få några ja under november, säger Mattsson.