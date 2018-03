Sportens avslöjande bekräftat – Bellander klar för superettan

Tidigare i år har Norrtelje Tidning kunnat berätta att Andreas Bellander varit aktuell för IK Frej Täby, och varit hos klubben och provspelat.

Så sent som i fredags kunde Sporten också avslöja att Bellander då erbjudits kontrakt med klubben. Något som under onsdagen bekräftas via IK Frejs hemsida.

– Andreas är en spelare som vi haft ögonen på under lång tid. Det är en spelare som visat klassen under lång tid i lägre divisioner, men som av olika skäl inte tidigare spelat i högre divisioner. Vi tror att det är en spelare som kan vid relativt hög ålder ta steget och bli en bra elitfotbollsspelare, säger Roberth Björknesjö, manager i IK Frej Täby till klubbens hemsida.

Kontraktet med superettaklubben sträcker sig fram till den 31 juli för Bellander.

Bellander har under sin tid i BKV gjort 99 mål.