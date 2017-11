Rimbo värvar talanger från BKV: "Framtiden för sig"

Rimbo IF värvar två offensiva talanger – Tuva Klar och Selma Küller från BKV Norrtälje.– De har framtiden för sig, säger sportchefen Sarah Lindberg.

Under torsdagen stod det klart att Harald Luther fortsätter som tränare i Rimbo IF under 2018.

LÄS MER: Tränarfrågan i Rimbo löst: "Jätteskönt"

Därtill har klubben nu värvat två talangfulla spelare från BKV Norrtälje. Det handlar om Tuva Klar, född 2002, och Selma Küller, född 2001.

– Tuva är forward alternativt yttermittfältare, medan Selma är en offensiv, allroundspelare. Det är två unga spelare som har framtiden för sig, säger sportchefen Sarah Lindberg.

LÄS ÄVEN: 15-årige BKV-talangen nu i Upplandslaget – Tuva Klar vill ta nästa steg

Som även passar på att kommentera två före detta Rimbospelare, Kajsa Sund och Olivia Palmqvist.

– Det är ett beslut för Kajsa att ta. Jag tänker inte sitta och övertala henne att komma hit. Samtidigt vore jag hur glad som helst om hon kom tillbaka. Vill hon köra på ett år till i Hammarby så ska hon så klart göra det.

LÄS ÄVEN: (+) Avtalet med Hammarby har löpt ut – så ser Kajsa Sund på framtiden: "Bajen eller Rimbo"

– Olivia kommer troligtvis att träna med oss framöver. Det vore dumt om vi inte frågade henne, med tanke på att hon bor och jobbar i Rimbo. Jag har frågat Bollstanäs om det var okej att prata med Olivia – som själv är i valet och kvalet. Hon trivs bra där, samtidigt som vi nu kommer att spela i samma serie. Vi får se vad som händer, säger Lindberg.

Som inte har gjort någon hemlighet av Rimbo letar efter en till målvakt.

– Absolut. Amanda (Andersson) stod ju för en jättebra insats den här säsongen, men vi behöver ha två målvakter. Annars blir det väldigt sårbart. Amanda är dessutom fortfarande under utveckling och det kommer att bli tuffare i ettan. Hon behöver få tid på sig och inte ha högre krav direkt.