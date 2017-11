Här är lagen som BKV Norrtälje och Rimbo kan möta – under säsongen 2018

I division 1 norra Svealand, där Rimbo kommer att spela, återfinns tre lag från Dalarna (Avesta AIK, Gustafs GoIF och Korsnäs IF FK), två från Gästrikland (Gefle IF och Sandvikens IF), ett från Medelpad (Selånger FK) samt ytterligare tre från Uppland (Bälinge IF, Enköpings SK UK och Gamla Upsala SK).

Dessutom ska ytterligare två lag väljas in i serien från Stockholm. Totalt kommer 12 lag att utgöra serien – som fastställs 1 december 2017.

I BKV Norrtäljes fall, där division 2 norra Svealand utgörs av 14 lag, kommer de att ställas mot IFK Mora (Dalarna), Valbo FF (Gästrikland), FC Gute (Gotland), Bollnäs GIF FF (Hälsingland), Skiljebo SK (Västmanland) samt Gamla Upsala SK och Strömsbergs IF (Uppland).

Även här ska Stockholmsklubbar väljas in – och här handlar det om hela sex stycken. Bland annat skulle nedflyttade division 1-klubbarna Enskede IK och Vasalunds IF kunna hamna i samma serie som BKV.

