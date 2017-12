Test: Stora skillnader på hållbarhet och pris – här är resväskorna som är bäst och sämst

Rullas, släpas, lyftas, kastas och kanske tappas – en resväska måste klara tuffa tag. Men det är stora skillnader på hållbarheten, visar Testfaktas test.

Bland annat är det handtagens hållbarhet som skiljer väskorna åt.

De bästa väskorna klarade 3000 ryck i bärhandtaget utan problem. Väskan från Cavalet klarade bara en tiondel så mycket – där gick bärhandtaget sönder efter bara 300 ryck.

– Vi blev förvånade över att det var så stora skillnader, säger Thorsten Kutzner, testledare på PZT:s laboratorium, där testet utfördes.

På Asaklittväskan är det skalet runt handtaget som går sönder efter knappt två tusen ryck.

– Den blir helt oanvändbar, säger Thorsten Kutzner.

Hjulen på väskorna visade sig däremot vara oväntat tåliga. Väskorna rullades totalt 23 kilometer, på ett underlag med olika ojämnheter. Alla hjul klarade prövningen utan anmärkning. Men för teleskophandtagen var de 23 kilometrarna mer påfrestande.

Eftersom kortare personer inte alltid drar ut teleskophandtaget hela vägen testade laboratoriet att rulla väskorna både med handtaget utdraget till max, och låst i det näst högsta läget. Handtagen belastades också med ett fem kilo tungt handbage.

På flera av väskorna skadades teleskophandtaget när det inte var helt utdraget. Efter att ha rullat i knappt 12 kilometer hade till exempel American Touristers handtag fastnat. Även Samsonites teleskophandtag fastnade.

– Ska man köpa resväska är mitt råd att man inte väljer en med onödigt långt handtag, så att man slipper ha det delvis infällt. Handtagen i testet klarade belastningen bättre när det var i sin fulla längd, säger Thorsten Kutzner.

Bäst i test är resväskan från Titan. Där klarar sig både bärhandtag och teleskophandtag utan anmärkning. Titan klarar sig också bra när laboratoriet låter väskorna falla i golvet och landa rakt på hjulet – i fullpackat skick. Det blir en mindre buckla, men den går att räta ut. Rusta och Cavalet går däremot sönder helt vid hjulinfästningarna när de utsätts för samma behandling.

Är man ute efter en vattentät väska är dock risken stor att man blir besviken oavsett vilket märke man väljer. Alla väskor i testet tog in vatten när de utsattes för en dusch motsvarande ett kraftigt regn. Och det var rejält mycket vatten som rann in. Bara Samsonite klarade sig någorlunda och blev visserligen fuktig, men det blev inga vattenpölar på insidan som på de andra väskorna

– Det verkar som att vattnet har runnit in vid teleskophandtagens fästen. Hamnar du i en ordentlig regnskur och inte hinner in under tak kan det vara en bra idé att tippa väskan så att teleskophandtaget inte pekar uppåt, säger Thorsten Kutzner.

Fakta om testet:

● Det tyska laboratoriet PZT har på uppdrag av Testfakta gjort ett jämförande test av sju olika resväskor.

● Alla resväskor är cirka 75 cm höga, av hårdplast och utrustade med fyra hjul och teleskophandtag. Under testet var väskorna fyllda och hade en totalvikt på 25 kg (Vid test av blixtlås och vattentäthet var väskorna tomma.)

Testet bestod av följande delar:

● Rulltest: Resväskorna rullades på en roterande trumma med ojämn yta. På det utfällda teleskophandtaget fästes ett 5 kilo tungt handbagage. Väskorna rullades i totalt 23 km med en hastighet på 3 km per timme. Testet utfördes både med teleskophandtaget helt utfällt och med handtaget ställt på näst högsta läget. Efter testet utvärderades skick på både hjul och teleskophandtag.

● Hållbarhet bärhandtag - rycktest: Ett spännband fästes i resväskans handtag. Väskan hissadess upp så att den hängde fritt. Den släpptes och fångas upp av spännbandet efter 10 cm fritt fall. Släppet upprepades 3 000 gånger.

● Hållbarhet teleskophandtag: Resväskan lyftes 10 cm upp i luften i sitt utfällda teleskophandtag och sattes ned igen. Lyftet upprepades 1 000 gånger.

● Blixtlås: Resväskans blixtlås öppnades och stängdes 500 gånger.

● Falltest: Väskorna tappades från 70 centimeters höjd. Vinkeln för fallet ändrades så att väskan landade på olika sidor och på hörnen (där hjulen sitter). Testet utfördes efter att väskan kylts ned i kylrum (minus 20 grader).

● Penetrationstest av resväskans skal: Ett spetsigt föremål släpptes från en meters höjd så att det träffade väskans mitt. Testet utfördes efter att väskan kylts ned i kylrum (minus 20 grader).

● Hantering: Laboratoriet utvärderade hur bra resväskorna rullade på olika underlag, hur bra de vara att bära, öppna, stänga och packa.

● Vattentäthet: Varje resväska placerades upprätt och duschades I tio minuter. Duschen motsvarade ett kraftigt regn (11,25 liter per minut).

HÄR ÄR TESTET:

1. Titan Xenon Arctic

● Konsumentkontakt: travelinnovation.se

● Cirkapris: 2 500 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 4,4. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 76 x 53 x 33. Angiven packvolym (liter): 104. Draghöjd med teleskophandtag: 95 - 104 cm (3 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: > 3 000. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Nej. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Mindre buckla vid hjulinfästning. Skador efter penetrationstest: Mindre märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes): Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 5,0. Fall- och penetrationstest (30%): 4,5. Hantering (20%): 4,5. Vattentäthet (10%): 2,0.

● Totalbetyg: 4,5

● Kommentar: Bäst i test

2. American Tourister Sound Box

● Konsumentkontakt: americantourister.se

● Cirkapris: 1 900 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 4,3. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 77 x 51 x 30. Angiven packvolym (liter): 97 - 110. Draghöjd med teleskophandtag: 92 - 104 cm (2 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: > 3 000. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Går inte att justera höjdläge efter rulltest. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Nej. Skador efter penetrationstest: Mindre märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes): Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 4,4. Fall- och penetrationstest (30%): 4,9. Hantering (20%): 4,3. Vattentäthet (10%): 2,0.

● Totalbetyg: 4,3

● Kommentar: Mycket hållbart skal men mindre tåligt teleskophandtag. Ej vattentät.

3. Samsonite Lite Box

● Konsumentkontakt: samsonite.se

● Cirkapris: 4 500 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 3,2. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 75 x 50 x 29. Angiven packvolym (liter): 97. Draghöjd med teleskophandtag: 94 - 114 cm (5 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: > 3 000. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Fastnar i utfällt läge efter rulltest. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Buckla vid hjulinfästning. Skador efter penetrationstest: Hål i väskan. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Fuktig men inga vattenpölar.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes): Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 4,6. Fall- och penetrationstest (30%): 2,6. Hantering (20%): 4,3. Vattentäthet (10%): 4,0

● Totalbetyg: 3,9

● Kommentar: Mycket bra bärhandtag men klarar inte penetrationstest. Bäst vattentäthet. Lättast och dyrast.

4. Clas Ohlson Asaklitt

● Konsumentkontakt: clasohlson.se

● Cirkapris: 900 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 3,9. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 76 x 51 x 28. Angiven packvolym (liter): 86. Draghöjd med teleskophandtag: 94 - 104 cm (2 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: 1 960*. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Fastnar i utfällt läge efter lyfttest. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Nej. Skador efter penetrationstest: Märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes): Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 3,3. Fall- och penetrationstest (30%): 4,8. Hantering (20%): 4,3. Vattentäthet (10%): 2,0

● Totalbetyg: 3,8

● Kommentar: Klarar falltest bra men väskan sprack vid rycktest av bärhandtag. Ej vattentät.

* Väskans skal sprack vid testet. Detta medför ett lägre betyg i detta moment än om bara själva handtaget gått sönder.

5. Epic GTO 4.0

● Konsumentkontakt: travelinnovation.se

● Cirkapris: 2 000 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 4,5. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 75 x 53 x 33. Angiven packvolym (liter): 103 - 113. Draghöjd med teleskophandtag: 85 - 105 cm (3 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: 770. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Fastnar i utfällt läge efter lyfttest. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Buckla vid hjulinfästning. Skador efter penetrationstest: Märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes) – Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 3,7. Fall- och penetrationstest (30%): 3,2. Hantering (20%): 4,3. Vattentäthet (10%): 2,0.

● Totalbetyg: 3,5

● Kommentar: Hållbart skal men sämre handtag. Ej vattentät.

6. Rusta Large Regent

● Konsumentkontakt: rusta.se

● Cirkapris: 800 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 4,5. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 76 x 52 x 30. Angiven packvolym (liter): 81 - 97. Draghöjd med teleskophandtag: 88 - 104 cm (3 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: 1 170. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Nej. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: Två trasiga hjulinfästningar. Skador efter penetrationstest: Mindre märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes): Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 4,5. Fall- och penetrationstest (30%): 1,7. Hantering (20%): 4,0. Vattentäthet (10%): 2,0.

● Totalbetyg: 3,3

● Kommentar: Bra teleskophandtag men klarar falltestet sämst. Ej vattentät. Billigast.

7. Cavalet Maxica

● Konsumentkontakt: ica.se

● Cirkapris: 1 000 kr

● Produktinformation – Uppmätt vikt (kg): 4,8. Uppmätta dimensioner, H x B x D (cm): 73 x 49 x 31. Angiven packvolym (liter): 103-123. Draghöjd med teleskophandtag: 91 - 103 cm (3 lägen).

● Utvalda mätvärden från testet – Antal ryck som bärhandtaget klarar: 300. Skador teleskophandtag efter rull- och lyfttest: Glappar efter rulltest. Skador hjul efter 23 km rulltest med hinder: Nej. Skador efter falltest: En trasig hjulinfästning. Skador efter penetrationstest: Märke. Läcker in vatten efter tio minuters tungt regn: Ja, mycket.

● Betyg 1 till 5 (vikt av totalbetyg inom parentes) – Uthållighet i handtag, hjul och dragkedja (40%): 3,9. Fall- och penetrationstest (30%): 2,4. Hantering (20%): 3,8. Vattentäthet (10%): 2,0.

● Totalbetyg: 3,2

● Kommentar: Okej teleskophandtag men klent bärhandtag. Klarar ej falltest. Ej vattentät.

Lotta Hedin/Testfakta