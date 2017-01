SIF Norrtelje rasade ihop med en gång: "Vi är inte tillräckligt bra för att hämta ikapp då"

Det är ingen rolig svit som SIF Norrtelje är inne i. I dag kom lagets fjärde raka förlust efter att man förlorat med klara 9–4 (5–2) mot Helenelund på bortaplan.

Och precis som när lagen möttes för ett par veckor sedan var det HIK som fick en riktig pangstart på matchen. En mardrömsöppning med SIF-ögon sett. Redan efter 15 sekunders spel hamnade man i underläge, och när klockan stod på sex minuter hade hemmalaget inte bara ett eller två utan hela 3–0. Något som SIF-spelaren Sebastian Rothman var mycket besviken över.

– Det är inte okej att ligga under med 3–0 efter sex minuter. Det är under all kritik. Men tyvärr är det ju inte första gången det händer oss den här säsongen. Vi är inte med från start trots att vi snackar om det inför varje match. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror det börjar sätta sig i huvudet på oss, det blir en mental grej, säger Rothman.

Den mentala biten är en grej, men att hamna i underläge så stort, så tidigt gör även att matchen redan då kan vara tappad.

– Mot lag som Helenelund och AIK får det inte hända. Det är så pass skickliga lag och vi är inte tillräckligt bra på att hämta ikapp då. Det blir jättesvårt att komma tillbaka. Hade det inte hänt hade vi mycket väl kunnat komma härifrån med en poäng. Så bra är vi när vi får till det.

Men en som i alla fall gav SIF Norrtelje lite hopp och en chans att komma tillbaka i matchen igen var just Sebastian Rothman som satte två mål på två minuter i mitten av den första halvleken och därmed sköt Norrtelje till ett 2-3-läge.

– Det var ju viktiga mål då, och det är ju roligt för mig att göra mål. Men det spelar ju inte så stor roll i efterhand nu när vi vet att vi förlorat matchen. Jag är väl okej nöjd med min egen insats, men borde nog gjort något mer mål.

I den andra halvleken försökte SIF komma ikapp ännu en gång men kom aldrig närmre än 4–6.

SIF Norrtelje har dock en snabb chans till revansch när man tar emot just Helenelund hemma på fredag. Men då måste man lära sig sin läxa för att förlustraden inte ska bli ännu större.

– Vi måste lyckas spela det spelet vi måste spela när vi blir pressade. Det funkar inte riktigt på match för oss även om det sitter på träning. Men vi gräver inte ned oss utan kommer tillbaka igen.

Fakta:

Helenelund–SIF Norrtelje 9–4 (5–2)

SIF:s målskyttar: Sebastian Rothman 2, Daniel Falk, Johan Redenius.

Hörnor: 8–4.