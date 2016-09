Jakten på kvalplatsen fortsätter - BKV kommer med full trupp och är redo

När division 2 Norra Svealand går in i slutfasen så har fortfarande BK Vargarna chansen att knipa kvalplatsen. Den försmädliga förlusten för två veckor sedan hemma mot Värmdö vändes i helgen till seger borta mot Håbo och nu lever hoppet igen. Just Håbo kan också bli en viktig pusselbit då FC Gute, just nu på tredje plats, möter Håbo i helgen och sedan i den allra sista omgången om två veckor så är det tabelltvåan Karlberg som står för motståndet. Båda i Håbo.

- Ja och det är inte så enkelt ska jag säga, planen är rent ut sagt bedrövlig där och oerhört svårspelad. Det kan gå hur som helst och Håbo krigar ju för sin existens, säger Peter Johansson.

När sporten når Johansson har han precis kommit in efter den sista träningen innan helgen och han låter positiv inför avslutningen.

–Det ser väldigt bra ut i truppen i alla fall. För första gången på väldigt länge är vi 18 man. Erik Sundkvist är förkyld och Didier Kony är ju skadad men han ska också vara på gång snart. Han ska köra lite lätta övningar till veckan, meddelar Peter.

Om tiden sedan är för knapp för att Didier ska hinna tillbaka de sista matcherna är han dock tveksam till.

–Det får vi se, en bonus i så fall.

Däremot är Jim Stahre åter efter hjärnskakning vilket är väldigt positivt och mot ett lag av Boos kvalitet så behöver man en bred trupp menar Peter.

–Dom spelar väldigt tufft och fysiskt och är tunga att möta inte minst i luften. Vi ska försöka spela vårt spel och få med oss en bra inställning och ett jäkla engagemang.

En stor förändring mot de senaste matcherna är att det blir konstgräs och att det förändra förutsättningarna håller Johansson med om.

- Absolut. Vi har kört på naturgräs några matcher nu och det blir helt klart en omställning men vi klarar det också.

En spelare som motståndarna lagt mycket kraft på att stoppa de senaste matcherna är Emil Skogh som närmast punktmarkerats på slutet.

- Ja men vi ska försöka komma runt det där till den här matchen. Han ska få lämna sin kant lite grann och röra sig på större ytor och inåt i banan. Jobba med mycket spelvändningar.

Peter ser också positivt på att förväntningarna inte är så höga nu då man nästan tappat chansen först, för att sedan vinna tillbaka den. Inte minst för att just de två lagen framför, Karlberg och FC Gute spelade oavgjort, 0-0 i söndags.

–Ingen förväntar sig att vi ska nå ikapp och kanske släpper pressen lite då, tror han.

På lördag eftermiddag vet vi om hoppet lever. En som kanske missar matchen är huvudtränaren Peter Hautalahti som blivit pappa och kanske stannar hemma.