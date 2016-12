Förre Blåvitt- och Häckentalangen provtränar med BKV Norrtälje: "Spännande spelare"

BKV Norrtälje fortsätter att testa spelare under försäsongen 2017. Senast var det Jens Hägg – anfallaren som vräkte in mål för Håbo under höstsäsongen 2016.

Nu står det klart att Pontus Johansson, tidigare i IFK Göteborgs och BK Häckens ungdomsakademi, ska provspela med BKV.

Målvakten, född 1997, är ursprungligen från Uppland och har Alunda IF som moderklubb. Han har dessutom representerat IK Sirius, men kommer senast från division 2-klubben Stenungsunds IF utanför Göteborg.

– Det är en spännande spelare som är ung och ambitiös. Det ska bli spännande att se vad han går för, säger sportchefen Tobias Lindström.

Dessutom har klubben nu förlängt med mittbackstalangen Victor Molitor – som NT-sporten rapporterat om tidigare.

– Det är jättekul. Victor har alla förutsättningar att bli en bra mittback och är ju en egen produkt, säger Lindström.