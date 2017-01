BKV:s nyförvärv om sin största styrka: "Vinner mycket på att vara smartare än motståndaren"

Någon provträning behövdes inte. Det räckte med ett par möten med sportchef Tobias Lindström och tränare Peter Hautalahti innan Mikael Mellberg kunde skriva på ett 1+1 kontrakt med BKV Norrtälje.

– Det lockar när de verkligen vill ha en. Då kliver man in på ett annat plan än om man provspelar och de inte har någon koll, säger Mellberg.

LÄS ÄVEN: Targetanfallare från seriekonkurrent aktuell för BKV – hyllas av tränaren: "Spelartyp vi saknar"

Västerås, Vallentuna samt ett par norrländska division 1-lag fick alla stå åt sidan när Mellberg till slut valde vilken klubb han kommer tillbringa 2017 i.

– Norrtälje var det bästa alternativet för mig som fotbollsspelare.

När Mellberg ombes lista sina största styrkor som fotbollsspelare svarar han säkert:

– Min spelintelligens och teknik.

LÄS MER: BKV (jätte)värvar från seriekonkurrent: "Lång och stor – vi får garanterat ett av seriens bästa anfallspar"

Och fortsätter:

– Jag är väldigt allround. Jag tror att man vinner mycket på att vara smartare än sin motståndare. Man kan lösa många situationer innan de ens har uppstått. Det tror jag min främsta styrka är. Sen är jag ju duktig på att göra mål.

Har du några svagheter då?

– Jag kan väl förbättra allt. Jag är väl inte den snabbaste, men det går ju också att lösa om man är smartare än sin motståndare.

Jag tror att man vinner mycket på att vara smartare än sin motståndare. Man kan lösa många situationer innan de ens har uppstått.

Mikael Mellberg började spela fotboll som femåring i Lagga IF. Sen gick vägen via Knivsta, IK Fyris och pojkallsvenskan, juniorallsvenskan med Uppsala IF och debut i A-laget i division 4 som 15-åring. Som 18-åring gick han vidare till Strömsberg i division 2.

– Det var jättelärorikt. Men det var långt, sju mil, och när man var ung hade man inte tålamod att pendla.

Efter två säsonger valde han att återvända till Uppsala och Gamla Upsala SK. I december 2014 skrev Mellberg ett tvåårskontrakt med Akropolis. Men det blev bara en halv säsong i division 1-klubben.

TV: Hör Mikael Mellbergs hälsning till BKV-supportrarna

– Det är en svår förening att göra sig i om man inte är van. Det gick bra på försäsongen och vårsäsongen, men ja...

– Den som är bäst spelar inte alltid i en sådan förening. Pengar styr och det flygs in folk från Grekland och Cypern och då är man inte längst upp på listan längre, säger han.

I stället återvände han till GUSK sommaren 2015. Efter att ha gjort 14 mål säsongen 2014 blev det bara sex stycken under hösten 2015. 2016 blev det tolv fullträffar för Mellberg, som inte är helt nöjd med fjolåret.

Pengar styr och det flygs in folk från Grekland och Cypern och då är man inte längst upp på listan längre.

– Det blev väl inte som jag hoppades. Många faktorer spelade in. Vi hade inte rätt man på rätt position i laget och sen blev det en ond spiral. För egen del blev det tolv mål och ett antal assist. Det får väl anses godkänt, men jag vill högre upp.

BKV:s bästa målskytt den gångna säsongen, Emil Skogh, har lämnat klubben för spel i superettanklubben Örgryte.

Finns det en förhoppning hos dig att ta över hans plats som skyttekung?

– Bästa målskytt hoppas jag så klart att jag kommer vara. Även om poäng i sig räknas lika mycket. Men självklart vill jag vara en givande faktor, säger Mellberg, som hoppas på ett bättre flyt 2017.

– Jag hoppas att vi kan vara med från start och vara med däruppe och göra upp om de två platserna till division 1. Antingen direkt, eller kval. För egen del så hoppas jag att jag kan vara en bärande spelare och göra mycket poäng.

LÄS MER: Emil Skogh om en eventuell comeback i BKV: "Kanske när jag är väldigt gammal"

Även om Mikael Mellberg ser fram emot årets säsong, så finns det ändå ett visst vemod över att lämna GUSK.

– Det har blivit mitt lag. Men samtidigt vill jag prova något nytt, få lite ny inspiration och få tillbaka glädjen. Och sen tror jag på projektet Norrtälje. Jag tycker de har varit starka i flera år och jag tror att vi ska kunna göra något bra den här säsongen.

Det här är Mikael Mellberg

Född: 6 december 1991.

Bor: Uppsala.

Arbete: Målare.

Intresse: Fotboll ("Pappa och jag är Fiorentinasupportrar båda två, så det har blivit en del resor till Florens") och golf.

Aktuell: Ny forward i BKV Norrtälje.