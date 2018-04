Eriksson: Här är nyckelspelarna för att Rimbo ska lyckas i ettan: "Taktisk tänkare ut i tåspetsarna"

Det har pratats mycket om en specifik spelare inför Rimbos återkomst till division 1. Fattas bara annat egentligen, när det handlar om en återvändare från allsvenskan .

Men bakom Kajsa Sund, som nu kommer missa större delen av våren efter en fotskada , så står ett helt gäng med spelare som kommer bli oerhört intressanta att följa under sommaren.

Steget från division 2 till ettan är stort, och det kommer krävas en hel del mer av spelarna i år än under förra säsongen. Men kan tränarduon Harald Luther och Christer Rosendahl bara gjuta mod i spelarna så ser jag det inte som en omöjlighet att Rimbo kommer vara med och tampas i den över halvan av tabellen.

Men för att det ska gå, är det några spelare som kommer bli oerhört viktiga i Rimbo IF:

► Michaela Johansson. Vann skytteligan i division 2 förra året och fortsatte visa god målform i träningsmatchen mot seriekonkurrenten Gefle i slutet på mars. Två mål blev det då och den snabbfotade och kvicktänkta anfallaren kommer bli en oerhört viktig del i Harald Luthers lagbygge, om man ska nå den där topp-fyra platsen.

► Matilda Ullström. Anslöt till Rimbo under säsongen ifjol och visade direkt stor klass när hon bildade anfallspar med Johansson. Luther sa i fjol att han hade seriens snabbaste forwards och jag är benägen att hålla med. Kan firma Ullström/Johansson hålla tempot uppe i år med så kan det trilla in en hel del bollar framåt.

► Amanda Andersson. Fick kliva in i målet inför förra säsongen efter att Olivia Palmqvist hastigt och olustigt lämnat laget för Bollstanäs. Gjorde ett mycket bra jobb, men kan behöva höja sig några snäpp för att slippa se allt för många bollar passera. Rimbos enda målvakt kommer ha en hel del press på sig att hålla tätt - och, framför allt, hålla sig hel.

► Emmali Nordengrim. En taktisk tänkare ut i tåspetsarna. Har ordet nästan lika ofta som Luther under genomgångarna inför och lotsar lagkamraterna från sin mittfältsposition under matcherna . Har stor chans att bli assistdrottning i år. En mycket spännande spelare, som drogs med benhinneproblem under fjolårssäsongen .

► Johanna Möller. Backklippan som hoppar högst av alla . Otroligt viktig på fasta situationer på offensiv planhalva. Kommer också bli en mycket viktig pjäs bakåt, om det mot förmodan är så att Andersson tvingas stå över matcher och det blir den orutinerade 15-åriga Emma Röttorp som ställs i mål. Är även den som ska ta flest kort för att ”rädda laget” enligt Luther.

