Polisen varnar för inbrottstjuvarnas fräcka knep under sportlovet – slår till på 5 minuter

Inbrottstjuvar som bryter sig in i larmade villor, tar gods och lämnar huset – på under fem minuter. Det har skett vid flertalet tillfällen i helgen i Danderyd och Täby kommun. Nu varnar polisen för att det kan ske även i Norrtälje.

– Det skulle inte förvåna mig om det skulle hända nu under sportlovet, säger Christer Sandström, pressansvarig för polisen i Roslagen.