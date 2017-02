En lastbil körde in i en SL-buss på torsdagen, vilket orsakade totalstopp på E18 under dagen . Under natten mot lördag stängs vägen åter av mellan trafikplats Brottby, avfart 188 och trafikplats Söderhall, avfart 189, i riktning mot Norrtälje. Det för att sanera efter den tidigare olyckan, enligt Trafikverket.

Se NT:s sändning när bussen bärgas från E18 efter den svåra olyckan: