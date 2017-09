Villainbrott i Rimbo under natten till fredag

När larmet gick i villan på Långsjövägen var polisen snabbt på plats. Men gärningsmännen var snabbare och hade då redan hunnit lämna bostaden.

Polisen hade på fredagsmorgonen ännu inga uppgifter om vad som kan ha stulits i bostaden, men kommer att göra en teknisk brottsplatsundersökning för att försöka säkra eventuella spår efter tjuvarna.

Polisen vill gärna ha in tips kring inbrottet - så om man har gjort några iakttagelser av främmande bilar eller personer i området kan man söka Norrtäljepolisen via polisens växel på telefonnummer 114 14. Man kan även mejla in sina tips via polisens hemsida.