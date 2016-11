SFI-lokal attackerad – tre flaskor med brännbart innehåll har omhändertagits

Vet du mer? Har du bilder? Kontakta oss!

Någon har slängt minst två flaskor, varav åtminstone en med gulaktig vätska, i SFI:s lokaler på Albert Engströms gata i Norrtälje. Det kan eventuellt vara en laddning, enligt Sos Alarm. Enligt uppgift till Expressen, ska det sitta någon typ av elektronik runt flaskan.

Det finns dessutom en påse med okänt innehåll.

– Upptäckten gjordes på morgonen när personal kom på plats. De såg att en ruta var krossad, säger Eva Nilsson, på polisens länskommunikationscentral.

Det är ännu oklart när föremålen kan ha kastats in.

Ett större område är avspärrat på räddningstjänstens inrådan.

– När bombgruppen kommer på plats får vi se vad analysen kan ge, sade Norrtäljepolisens informatör Christer Sandström, vid 11-tiden.

De lektioner som skulle hållas under måndagen har ställts in. Ingen person har kommit till skada. Bussar till området har ställt in sina turer.

NT pratade med Storstockholms brandförsvar vid kl 11.

– Man avvaktar fortfarande bombgruppen. Vi har stärkt upp med ytterligare en brandbil om det skulle behövas. Det har också gått ut ett sms till boende i området att de ska hålla sig inne. Det är två flaskor som kastats in. En tvåliters petflaska och en mindre av glas, som kan vara en vinflaska. Dessutom har man en påse som man inte vet vad det är, säger Ulf Tholén, på Storstockholms brandförsvar.

Kl 11.15 anlände bombtekniker till platsen, enligt NT:s reporter Emma Österberg som är på plats.

Annika Samuelsson är utbildningsledare på SFI-verksamheten som drivs av Hermods AB.

– Det är jätteobehagligt det som hänt, men folk är lugna. Vi får löpande information från polisen, säger hon.

En grupp elever som har saker kvar i skolan och personal har samlats på en kafé. Polisen har varit och pratat med eleverna, säger Annika Samuelsson.

Under tisdagen kommer undervisningen att återupptas. Hermods ordnar ersättningslokaler för eleverna.

Klockan 12.30 meddelade polisen att bombteknikerna har avslutat sin undersökning och omhändertagit tre flaskor med brännbar vätska. Runt brottsplatsen kvarstår en mindre avspärrning.

– Man har avslutat den större avspärrningen, och tagit hand om tre flaskor som fanns där inne. Det är rör sig om misstänkt brännbar vätska. En mindre avspärrning runt brottsplatsen kvarstår, och det kommer att göras en fortsatt teknisk undersökning. Man söker även med hund i närområdet, säger Christer Sandström.

Enligt honom är det inte längre fråga om fara för allmänheten.

Polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse och olaga hot.

