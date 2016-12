Polisen om smash and grab-kuppen mot Lättviktsmotor: "Beställningsjobb"

Under natten mot juldagen blev butiken Lättviktsmotor utsatt för en smash and grab-kupp, där gärningsmännen körde in med en stulen hjullastare. Flera motorsågar tillgreps, exakt hur många och till vilket värde står ännu inte klart.

Efter inbrottet såg vittnen hur en mörk skåpbil åkte från platsen i riktning mot E18, vilken eventuellt kan sättas i samband med brottet.

Bara några dagar tidigare utförde någon eller några ett inbrottsförsök i samma butik, då försökte någon eller några ta sig in i butiken med en stulen Saab, men när de skulle ta sig igenom entrén tog det stopp.

Enligt polisen finns det mycket som tyder på koppling mellan brotten. Bland annat med tanke på att de skedde så nära inpå varandra, och att den första kuppen misslyckades.

– Det rör sig säkerligen om samma personer. Det som talar emot var att det första försöket var jäkligt klantigt. De verkade inte ha varit så pålästa. Men sannolikhten är stor att brotten är kopplade till varandra, säger Håkan Melin.

Du är säker på att det var flera personer?

– Det är jag helt övertygad om. Någon som plockat grejer, någon som är kvar i bilen, och så vidare. Det bör ha varit minst tre personer, säger han.