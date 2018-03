Misstänks ha blåst Försäkringskassan på 750 000 – man från Hallstavik åtalas

För snart sex år sedan började mannen, som bor i Hallstavik, att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Det har har gjort sedan dess. Men någonstans under årens lopp har Försäkringskassan fattat misstanke om att allt inte har stått rätt till. Mannen har nu åtalats för grovt bidragsbrott.

Enligt stämningsansökan som har lämnats in vid Norrtälje tingsrätt har mannen felaktigt uppgett till Försäkringskassan att han varit anställd vid ett byggföretag i Spånga sedan 2012 och att han därmed skulle ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst på 408 000 kronor per år. För att bevisa sina uppgifter har han också lämnat in arbetsgivarintyg och anställningsavtal.

Den utredning som Försäkringskassan nu har gjort visar att mannen inte har deklarerat någon inkomst från byggföretaget under åren 2010-2015. Dessutom gick nämnda byggföretag i konkurs och avregistrerades som arbetsgivare redan år 2010.

Enligt Försäkringskassan har mannen, som är i 55-årsåldern, genom att fara med osanning kunnat plocka ut 753 153 kronor i sjukpenning för perioden 5 juli 2012 till den 20 februari 2017.

Mannen, som förnekar brott, har sedan tidigare en lång rad domar bakom sig. De flesta domarna handlar om att han har kört bil rattfull och utan körkort på olika platser i Norrtälje kommun.