Misshandlade sin exfru upprepade gånger – döms till fängelse

Misshandelsbrotten ska ha skett vid flera olika tillfällen från och med våren 2015 till och med våren 2016.

Mannen ska bland annat ha knuffat omkull kvinnan och sparkat på henne vid ett tillfälle medan de fortfarande var gifta. Efter att paret gått skilda vägar ska mannen ha fortsatt att kränka henne.

Under vintern 2015 ska kvinnan ha följt med mannen på en kryssning till Tallinn. Efteråt har hon i polisförhör berättat att de inte hann mer än att kliva in i sin hytt innan mannen började misshandla henne så illa att hon efteråt varken kunde eller vågade lämna deras hytt under de 48 timmar som resan varade.

Vid ett tillfälle under våren 2016, då paret var på en restaurang i Norrtälje, ska 54-åringen ha slitit tag i kvinnans ben och dragit ner henne från en stol. Han ska sedan ha slagit henne och slitit i hennes handleder så att hon fick stora blåmärken.

Trots att mannen har fått flera kontaktförbud mot kvinnan, skickade han henne även mängder av sms och mms.

Han har nu dömts till tio månaders fängelse för misshandel vid fyra olika tillfällen och överträdelse av kontaktförbud. Mannen frias också från ett fall av misshandel där han stod åtalad för att ha knuffat omkull kvinnan på parkeringen vid Flygfältets handelsområde.

Mannen döms mot sitt nekande. Han har under rättsprocessen hävdat att hans exfru har fått flera av blåmärkena på kroppen i samband med att hon varit berusad och ramlat omkull.

Förutom fängelsestraffet döms mannen att betala sin exfru 47 500 kronor i skadestånd.

