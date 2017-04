Man kastade brinnande föremål mot arga grannar från balkongen

Polisen kallades till ett flerfamiljshus i kommunen en kväll i februari. När de kom dit var det stökigt och en grupp arga personer stod och skrek åt en man som kastade brinnande föremål från en balkong på andra våningen. Åtminstone en av dem hade fått bensin på sig. Grannen under släckte brinnande bensin på sin balkong och en annan granne släckte med brandsläckare.

När polisen ville ta sig in i trapphuset hindrades de av den upprörda gruppen och blev tvungna att hota med batong för att komma in. Därefter fick de bryta sig in hos mannen på balkongen. I lägenheten fanns ytterligare behållare med brännbar vätska.

Mannen har nu åtalats för mordbrand, försök till grov misshandel och olaga hot. Han togs efter gripandet med till psykakuten.

Räddningstjänsten behövde inte komma och släcka.