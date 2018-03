Män i röd bil greps efter växlingsbluff – misstänks även för köttstöld

Under torsdagen fick polisen in flera samtal om ett par män som uppträdde misstänkt i Hallstavik. Männen hade bland annat varit inne i olika butiker där en man uppehöll personalen genom att vilja växla en tusenlapp till mindre valörer medan hans kumpan försöket smita in i personalutrymmen för att stjäla. Männen sågs även inne på biblioteket i Hallstavik.

Männen har även försökt att begå samma typ av bedrägerier och stölder i Älmsta, enligt polisen.

En person som blev lurad i samband med växlingsbluffen lyckades få sina pengar tillbaka, berättar Mikael Södergren, utredare vid Norrtäljepolisen:

– Han förstod att han blivit lurad och åkte efter dem och fick tillbaka sina pengar. Men bedrägeribrottet är ändå begånget i och med att växlingsbluffen gjordes, säger Mikael Södergren.

Tack vare flera vittnesuppgifter kunde polisen gripa de misstänkta bedragarna under eftermiddagen. De stoppades i sin röda bil på E18 söder om Norrtälje. I bilen hittade polisen flera olika varor som man tror är stöldgods. Bland annat hittades två bitar vakuumförpackat kött och polisen har nu lagt ut en efterlysning på sin Facebooksida för att försöka hitta köttets rättmätige ägare.

– Vi hittade bland annat det här köttet i deras bil och vi misstänker att det är stulet, säger Mikael Södergren.

Männen, som inte bor i Norrtälje kommun, är kända av Norrtäljepolisen sedan tidigare för liknade brott. De förhördes under torsdagskvällen innan det var upp till åklagare att fatta beslut om de skulle anhållas.