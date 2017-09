Man åtalas för rattfylleri och olovlig körning efter att ha orsakat trafikolycka

Olyckan inträffade i slutet av juni. Enligt åtalet har mannen kört bil efter att ha druckit alkohol, under färden hade han 1,96 promille i blodet och han var även påverkad av narkotika. Under färden krockade mannen in i ett vägräcke i Gräddö. Handladet hade kunnat innebära påtaglig fara för trafiksäkerheten enligt åtalet. Mannen ska också ha saknat körkortsbehörighet.