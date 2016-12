Lättviktsmotor i Görla utsatt för smash and grab-kupp igen – motorsågar stals

Vid 02-tiden under natten mot söndag vid fick polisen in ett larm om en smash and grab-kupp i butiken Lättviktsmotor i Görla industriområde. Butiken drabbades tidigare i veckan av en liknande händelse. Då försökte någon eller några ta sig in i butiken med en stulen Saab, men när de skulle ta sig igenom entrén tog det stopp.

Nu, bara några dagar senare, har det alltså hänt igen. På plats hade någon eller några använt sig av en hjullastare för att köra in i butiken.

Enligt polisen lyckades tjuvarna ta sig in denna gång, och ta med sig stöldgods.

– Ett antal motorsågar ska ha stulits, mer än så vet jag inte, men ett tillgrepp har skett, säger Antoni Ballarin, stationsbefäl vid Norrtäljepolisen.

Efter inbrottet åkte en mörk skåpbil från platsen och i riktning mot E18, vilken kan sättas i samband med brottet.

– Det går inte att utesluta att det rör sig om samma personer som vid det tidigare inbrottsförsöket, men vi måste avvakta och se om man kan få några spår, säger Antoni Ballarin.

Polisen har ännu inte gripit någon misstänkt. Brottsplatsen är avspärrat och teknisk undersökning kommer att göras under söndagen. En anmälan om grov stöld är upprättad.

Polisen har tidigare kommenterat den senaste tidens inbrott och stölder i Roslagen så här:

–Det är ju lätt att tro att det ligger grov organiserad brottslighet bakom det här, säger Jan-Erik Thölin.

