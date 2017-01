Langade narkotikaklassade läkemedel i rekommenderade brev

55-åringen får Subutex utskrivet av beroendemottagningen. Det är ett läkemedel som används när man ska sluta med heroin och det tillverkas också av ämnen från opievallmo. Mannen hade lyckats lägga undan 150 tabletter som han i stället skickat i sju rekommenderade brev till olika adresser i och utanför Norrköping.

Det var när polisen i Östergötland utredde en man som misstänktes sälja narkotika som breven begärdes in och spårades till 55-åringen. En man i Norrköping hade betalat in pengar på 55-åringens konto vid sju tillfällen under december 2015 till februari 2016, sammanlagt 18 200 kronor.

55-åringen har erkänt handlingarna och har nu åtalats för narkotikabrott.