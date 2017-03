Kvinna tappade humöret när hon nekades julfirande – åtalas för hemfridsbrott

På julafton fick polisen in en anmälan om att en kvinna trängt sig in i en lägenhet i Norrtälje och sedan vägrat gå därifrån. Kvinnan hade, enligt anmälan, kommit på besök till lägenheten under förevändningen att hon ville lämna över en julklapp till sin son som firade jul med sin pappa och dennes släktingar i bostaden.

Men när julfirarna öppnade dörren för att ta emot paketet ska kvinnan ha rusat in och börjat skrika och bråka över att hon inte var inbjuden. Trots att sällskapet i bostaden flera gånger bad kvinna att gå därifrån då hon förstörde julstämningen ska hon ha stannat kvar och tjafsat i 45 minuter.

Kvinnan, som är i 45-årsåldern och bosatt i Norrtälje, har nu åtalats för hemfridsbrott. Hon nekar till brott och menar att hon aldrig gick in i bostaden utan stod på tröskeln i en kvart och argumenterade då hon inte blev insläppt för att lämna en godispåse till sin son.