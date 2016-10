Inbrottstjuv på Väddö gick på nit två gånger på ett dygn – greps under en säng

Natten till tisdagen vaknade en boende på Väddö av att någon tog sig in genom ett fönster till hans fritidshus. När personen insåg att huset han tagit sig in i inte var tomt, flydde han genom altandörren. Där hade det kunnat ta slut. Men när Väddöbon under tisdageftermiddagen tog en runda runt grannhusen för att kolla att inget mer hade hänt, upptäckte han något underligt.

– I ett hus som han visste borde varit tomt, såg han genom fönstret en man ligga och sova i sängen, säger Susanne Abrahamsson, stationsbefäl vid polisen i Norrtälje.

Väddöbon ringde polisen för andra gången samma dag. Med hjälp av grannarna höll han koll på att ingen lämnade fastigheten tills polispatrullen anlände. Men när polisen tog sig in fanns ingen i sängen längre.

– Det visade sig att han tagit sig upp på loftet och hittades gömd under en möbel där, säger Susanne Abrahamsson.

LÄS ÄVEN: Polisen varnar: Risk för stor inbrottsvåg i höst

Vad gjorde mannen inne i huset?

– Ja, det vet vi inte riktigt. Han sitter i förhör just nu, och vi hoppas få klarhet. Han hade lite gods på sig som skulle kunna vara stulet eller hans eget, det vet vi inte ännu, säger Susanne Abrahamsson.

Mannen är skäligen misstänkt för försöket till inbrott/stöld som skedde i natt och för det inbrott och eventuellt stöld som han greps mitt i.

– Det är ovanligt att vi tar någon på bar gärning så här, säger Susanne Abrahamsson. Oftast tar det ett par dagar innan ett inbrott i ett fritidshus upptäcks.

Ägarna till huset är kontaktade och har fått reda på vad som hänt.

Hur är den gripne mannen, är han arg, upprörd ....?

– Mannen ska själv sagt att han inte är riktigt nykter, vi ska göra ett drogtest på honom under kvällen. Vi misstänker att han kan vara påverkad av narkotika, vi har inte sett någon tydlig alkoholberusning hos honom, säger Susanne Abrahamsson.