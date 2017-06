Inbrottsförsök i Västertorp – husägare uppmanar andra att vara försiktiga

Det var tidigt på fredagsmorgonen som ett inbrottsförsök skedde i Västertorp, Rimbo. Larmet kom in till polisen vid klockan 03.23. En eller flera personer ska ha tagit sig in via en inglasad altan och därefter tagit loss nedre delen av terrassdörren.

Men när de kom in i själva villan gick larmet. Väktare från Securitas var på plats cirka 15 minuter senare, enligt en av husägarna.

– Ingen av oss var hemma den natten, det var väl därför de försökte göra inbrott. Men när larmet gick försvann de på en gång och ingenting saknas vad vi har märkt.

Husägaren vill ändå uppmana andra i området att vara försiktiga eftersom Västertorp tidigare har drabbats av villainbrott.

– Vi Rimbobor får hålla utkik åt varandra. Speciellt eftersom det snart är semestertider och många reser. Då gäller det att vi håller koll både åt oss själva och åt varandra.

Husägarna har anmält händelsen via Securitas.