Inbrott och skadegörelse mot bilar under natten – både i Vigelsjö och utanför sjukhuset

Enligt polisanmälan hade en bil fått en framruta inslagen under natten mot lördag varpå man tagit sig in i bilen, rotat runt i handskfacket och stulit saker ur bilen.

– Man ska även ha slängt in något som brann i bilen, papper eller något annat brännbart material, säger Ann-Charlotte Svensson, stationsbefäl vid Norrtäljepolisen.

Även en andra bil i närheten sa ha utsatts för skadegörelse genom att få en ruta krossad. Båda bilarna stod parkerade på Vigelsjövägen, mellan Montessoriskolan och Mekonomen.

Polisen har under lördagen också fått in uppgifter om att ytterligare fyra bilar ska ha blivit utsatta för skadegörelse utanför Norrtälje sjukhus. Polisen tror att även de brotten har skett under natten mot lördag eller under morgontimmarna.

– Om någon har sett något kring detta är det givetvis bra om de kan höra av sig till oss, säger Ann-Charlotte Svensson.

Den som tror sig ha tips eller andra iakttagelser kring skadegörelsen kan ringa Norrtäljepolisen via 114 14 och be att få bli kopplad.