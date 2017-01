Eleven sade aldrig ifrån – lärare frias från misshandel

Enligt pojken tog läraren honom i örat och vred om ett par gånger per dag under lektionstid på en skola i Norrtälje kommun. Efter att ha tagit upp saken med skolans ansvariga bestämde sig föräldrarna för att polisanmäla läraren. På hösten 2016 åtalades läraren för att ha dragit pojken i örat vid flera tillfällen under tre månaders tid.

Läraren, som är i 50-årsåldern, har nekat till att ha dragit pojken i örat men har i förhör berättat att han på ett vänligt sätt brukar ta på eleverna vid sidan av huvudet "i uppmuntrande syfte för att förstärka att de har gjort något bra". Läraren har själv liknat gesten vid att rufsa eleverna i håret eller klappa dem på axeln.

Enligt Norrtälje tingsrätt är det bevisat att läraren har tagit pojken i örat vid ett flertal tillfällen och på något sätt vridit eller vikt ner det. Samtidigt konstaterar rätten i den dom som nu har meddelats att det inte har kommit fram något som tyder på att läraren har agerat i affekt eller i bestraffningssyfte.

Då pojken inte heller vid något tillfälle har sagt ifrån eller reagerat negativt på lärarens agerande -anser rätten att det inte heller är bevisat att läraren har haft något uppsåt att göra pojken illa. Enligt rätten har läraren inte heller antastat pojken så handgripligen att det kan räknas som ofredande. Läraren frias därmed från ansvar genom att tingsrätten ogillar åtalet.