Ännu ingen misstänkt för SFI-attacken – polisen söker vittnen

Det blev ett stort pådrag när attacken mot SFI:s lokal vid Nordrona i Norrtälje upptäcktes på måndagen. En städerska larmade polis efter att ha sett ett krossat fönster och flera föremål som blivit inkastade i byggnaden.

Ett större område spärrades av på räddningstjänstens inrådan. De lektioner som skulle hållas under måndagen ställdes in, och bussar till området ställde in sina turer.

Brottet utreds som försök till grov mordbrand, försök till olaga hot mot grupp och skadegörelse.

– Det är en mycket ovanlig händelse det här. Vi utreder brett och måste tänka i alla tänkbara scenerier som kan vara aktuella. Det går inte att utesluta politiska motiv, säger Håkan Melin.

Attacken ska ha skett någon gång mellan fredagskvällen och måndagsmorgonen. Än så länge finns inga misstänkta personer som kan bindas till brottet.

– Det finns heller inga ögonvittnen vad vi känner till, säger han.

Flaskorna med misstänkt brännbar vätska togs i beslag och har skickats iväg för analys.

– Vi väntar på analysresultatet, men det kan nog dröja ett tag innan vi får det, säger Håkan Melin.

