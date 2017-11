Villaägarföreningen i Norrtälje firar 50 år och förnyar sig - satsar på festliga event för medlemmarna

De 1054 medlemmarna i Norrtälje Villaägareförening fick ny ordförande i somras efter mångårige ordföranden och före detta fotografen Gösta Jansson. Ny ordförande är Venche Larsson. Hon bor på Blidö och har tidigare varit aktiv i Skånes Villaägarförening. Det är därifrån som hon tagit med sig idén till tisdagskvällens event i Norrtälje.

– Där hade vi ofta event på olika företag för våra medlemmar, säger hon.

Norrtäljeföreningen har annars förutom årsmöten, samt opinionsarbete för olika frågor som berör villaägare, fört en relativt tynande tillvaro de senaste åren. Framförallt har det inte varit så många festligare arrangemang. Men nu ska det bli ändring på det, lovar Venche Larsson som kommit in i styrelsen som en frisk fläkt.

– Hon sänkte medlemsåldern i styrelsen med 50 procent, säger C G Johansson, föreningens "ständige sekreterare". Han har varit med i styrelsen sedan 1977 och sekreterare i ett 30-tal år.

Förutom mingel, mängder av prisrabatter och mat var det under kvällen demonstrationer av nyheter från 22 olika tillresta leverantörer och föredrag.

Många av dem demonstrerade sina senaste produkter. Så ock Mats Jonsson från Roslagens knivslip. Fast i hans fall är det snarare Roslagsjärn med färg som är leverantör åt honom, eftersom byggvaruhuset är inlämningsställe för privatpersoner och företag som vill ha sina knivar slipade av honom.

Venche Larsson presenterade förstås den nya styrelsen samt berättade lite om vad man satsar på för frågor som berör villaägare just nu.

– De stora frågorna för oss är förstås vatten- och avloppsfrågor. Och så är jag själv mycket intresserad av solceller, säger hon.

Norrtäljes villaägarförening bildades 1967, och firar därmed 50 år i år, men har alltså inte haft så många aktiviteter förutom rent opinionsarbete de senaste åren. Så kvällens event ska ses som en nystart, påpekar Venche Larsson. Att man valt att arrangera det tillsammans med byggvaruhuset Roslagsjärn med färg på Knutby torg var naturligt.

Förutom att de har det mesta en villaägare kan önska sig är det också ett företag som funnits i olika konstellationer runt om i Norrtälje kommun i nära 150 år.

– Företaget startades av min fars morbror Karl-Erik Pettersson på 1860-talet, säger Olle Andersson, som är fjärde generationen i familjeföretaget. I dag jobbar även femte generationen där, Olles barn Amina och Hannes Andersson.

I en kort historik över företaget kan nämnas att Karl-Erik Pettersson, startade tillsammans med en kollega ett rederi för att transportera ved och virke från Elmsta Ångsåg till Stockholm. Företaget startade även försäljning i början av 1900-talet. Olles farfar David Andersson började arbeta där 1931 och hans far Anders Andersson tog över 1958. Under årens lopp har man haft verksamhet i såväl Älmsta som Rimbo och Hallstavik. Den 5 mars 1972 flyttade företaget in i sina lokaler på Knutby Torg i Norrtälje där de alltså fortfarande huserar.