SMHI går ut med en klass 1 varning vid Roslagskusten

Det lågtryck som under tisdagen har rört sig in över Jämtlandsfjällen och vidare ner mot Gotland har, enligt SMHIs vädersajt, skapat ymniga snöfallsområden. Snöfallet i kombination med en kraftig blåst rör sig österut över landet med risk för drivbildning på många håll.

I Sörmland är det klass 2 varning för ymnigt snöfall i kombination med frisk vind.

Klass 1 varning för snöfall har utfärdats i Roslagen, stora delar av Svealand och södra Norrland. På de flesta håll blir det under natten snöfall i kombination med vind vilket ger risk för drivbildning.

Under onsdagen väntas lågtrycket, enligt vädersajten som uppdaterades klockan 21.29 på tisdagskvällen, ge upphov till mycket hårda vindbyar över Öland och Gotland i nordostvinden. Utmed kusterna på öarna och även Sörmlands och Östgötakusten upp mot storm i vindbyarna i kombination med snöfall.

Till detta rör sig även regn in över västra och södra Götaland. Under dagen och kvällen risk ishalka vid regn på frusna vägar eller i samband med uppklarning och sjunkande temperatur under kvällen.

På samtliga farvatten har vi varning för kulingvindar, upp mot ca 20 m/s på Östersjön i nordostvinden. Dessa vindar medför också att vattenståndet längs södra Bottenhavskusten, Svealandskusten samt längs Götalands ost- och sydkust stiger, skriver SMHI på sin sajt på tisdagskvällen.

Dessutom medför den kalla luften över havet att risken för nedisning av fartyg ökar på Bottniska viken och delar av Östersjön.