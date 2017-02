Prova Plus på norrteljetidning.se för endast 1 krona – få tillgång till 20 nyhetssajter

Missa inget – bli Plus-kund nu för bara 1 kr!

Vill du redan nu ta del av allt Plus-märkt innehåll på sajten och via vår nyhetsapp? Teckna vårt nyhetspaket Plus för endast 1 kr första månaden.

► Köp Plus nu! >>>

Vad är Plus?

Plus är en märkning för bra, oberoende och faktagranskad journalistik.

Med våra olika nyhetspaket bestämmer du själv hur du vill ta del av dina lokala nyheter. Direkt på skärmen via sajten, i din mobil med vår omtyckta nyhetsapp, via läsplattan med vår e-tidning (den digitala kopian av papperstidningen) eller varför inte via papperstidningen på morgonen till frukost. Valet är helt ditt.

► Du är Plus-kund oavsett vilket nyhetspaket du har – läs mer om vad som ingår i de olika paketen!

En stor nyhet är att du som Plus-kund nu får mer än någonsin för pengarna. Du kan nämligen logga in på alla MittMedias nyhetssajter och appar för att ta del av det Plus-märkta innehållet. Använd då samma användarnamn och lösenord som du uppgav när du skapade ditt konto hos oss.

► 20 sajter och 24 nyhetsappar ingår – här ser du vilka!

Så här gör du för att logga in

För att ta del av våra Plus-märkta artiklar loggar du enkelt in direkt via den artikel du vill läsa. På sajten kan du även klicka på "Logga in" uppe till höger i menyn (är du redan inloggad ser du ditt namn där) och i appen klickar du på ikonen längst till höger uppe i menyn på startsidan.

► Här hittar du vår app för iPhone. ► Här kan du ladda ner vår app för Android.

För dig som redan är prenumerant: Så aktiverar du ditt konto

Är du redan prenumerant på något av våra nyhetspaket Komplett, Helg eller Digital men har inte loggat in någon gång ännu? Gör det nu så får du fri tillgång till allt Plus-märkt material, det kostar inget extra.

► Aktivera ditt inlogg här!

Frågor: Kontakta kundservice för frågor om våra olika nyhetspaket och om ditt konto.

Fotnot: E-tidningen ingår inte i det Plus-märkta innehållet.