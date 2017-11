Norrtälje södra vårdcentral vill flytta från Nordrona - ligger för avsides

I över 30 år fanns Norrtälje södra vårdcentral på Kyrkogatan i Norrtälje. Till vårdcentralen går framförallt patienter från Norrtälje södra sjukvårdsdistrikt, dit även innevånarna i Frötuna och Rådmansö församlingar hör.

När kontraktet på Kyrkogatan gick ut 2003 valde landstinget att flytta ut till Kaserngatan på Nordrona. Många organisationer, bland annat PRO, protesterade. Det skulle bli för svårt att ta sig dit, sa man bland annat. Lösningen blev att kommunen och vårdcentralen gick in och bekostade bussturer dit ut med 120 000 kronor vardera under ett år tills SL själva fick in rutten i sin budget.

Men kommunikationerna har inte varit tillfredsställande och nu tittar Tiohundra AB på möjligheten att flytta vårdcentralen till mer centrala lokaler med närhet till till exempel busstationen och apotek.

– Det är en av de viktigaste orsakerna till att vi nu ser om vi kan göra en lokalrockad. Men det finns inga beslut fattade ännu, säger Efva Lagerstedt som poängterar att ännu ligger ärendet på planeringsstadiet.

Hon kan inte säga så mycket mera förrän allt förhandlats i bolagets centrala samverkansgrupper och även de fackliga förhandlingarna klarats av, påpekar hon.

– Det kan hända mycket i sådana förhandlingar så innan det är klart är det faktiskt bara ett förslag, säger hon.

Kommunikatör Per Grundberg tillägger:

– Detta skulle förbättra vårdcentralens tillgänglighet, något vi vet att många av vårdcentralens patienter skulle uppskatta.