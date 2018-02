Lista: Från pokémon till knivar – här är samlarprylarna som är mer värdefulla än du tror

Dyra julklappar, ett praktfullt nyårsfirande eller en kostsam sportlovssemester med tillhörande utrustning. Ja, onekligen finns det saker att lägga pengar på denna årstid.

Har du tur kan du hitta bortglömda prylar på förrådet eller vinden, som visar sig vara högst värdefulla för andra. Hängivna samlare vet vad de vill ha och är oftast beredda att betala riktigt mycket pengar för objekt som saknas i deras samling.

Sofia Hagelin, presschef på Tradera, har under de senaste åren märkt av alla allt fler svenskar ägnar sig åt samlarobjekt.

– Vi märker helt klart av att intresset för samlarhobbies ökar. Jag tror att det är en naturlig reaktion på en orolig omvärld och digitaliseringen av vår vardag. Vi längtar tillbaka till något genuint, tryggt och konkret att pyssla med, säger Hagelin.

Ska tänka på något speciellt när man tittar igenom sina saker hemma i förrådet?

– De största samlarkategorierna på Tradera mätt i antal auktioner är frimärken, mynt, vykort och vinylskivor. Men det finns ingen anledning att begränsa sig till dessa. På Tradera finns samlare av allt ifrån majblommor och barbiedockor till muminmuggar och militära samlarsaker, förklarar Hagelin.

Vad höjer och sänker värdet på samlarobjekt?

– Det som höjer värdet är oöppnade förpackningar eller oanvända, orörda exemplar. Även om en barbiedocka från 60-talet har en sliten kjol så ska man inte laga den eller byta ut den. Då tappar den i värde. Likadant ska man inte bättra på färgen på en gammal majblomma som bleknat. Autencitet är väldigt viktigt. Skicket överlag påverkar såklart värderingen. En annan sak som höjer värdet är om man har en ägarhistoria, om man har nedtecknat vem som har ägt prylen och när. Om det finns originalkvitton är det också ett stort plus, berättar Sofia Hagelin.

Några exempel är samlarkort som pokémon och magic, äldre baribiedockor, exklusiva vinylskivor, ovanliga tv-spel, porslin av speciella formgivarare, samt signerade prylar från kända sportstjärnor, musiker och band.

NÅGRA SAKER SOM KANSKE ÄR VÄRDA MER ÄN DU TROR:

• Exklusiva pokémonkort:

Sedan dess lansering 1996 har pokémonkort varit ett populärt samlarobjekt. Självklart har många pokémonkort inte mycket värde, men vissa exklusiva kort kan vara riktigt värdefulla och samlare kan betala flera tusenlappar för att få tag på rätt kort.

Exempelvis är det här kortet (på första bilden) en speciell upplaga av den populära pokémonkaraktären Charizard, som är mycket exklusiv. Kortet heter 1st Edition Shining Charizard och är i perfekt skick, enligt PSA-systemet som graderar skicket på samlarkort. Det finns i världen omkring hundra exemplar av kortet i fråga, ett av dem säljs på Tradera för 40 000 kronor i skrivande stund. På andra bilden syns en stor pokémonsamling som värderas till runt 7 000-10 000.

• Autografer och signerade prylar

Autografer eller signerade prylar från kända sportstjärnor, musiker, politiker, musikband, med mera, kan vara riktigt värdefulla. Självklart beror det på vilken pryl det är och vem som signerat. Har du autografer av exempelvis Adolf Hitler eller Marilyn Monroe kan du skratta dig lycklig då de är, eller kan vara värda, hundratusentals kronor.

Signerade matchtröjor och kläder av välkända sportkändisar kan också vara värda mycket, inte minst om de burit tröjan i fråga under en känd match. Detta Michael Jordan-linne, med autograf, är värt någonstans runt 15 000-20 000 kronor.

• Signerade Beatles-prylar

Att samla på värdefulla vinylskivor fortsätter att vara väldigt populärt (se även nästa punkt på listan), och i den kategorin finns många hett eftertraktade skivexemplar av The Beatles, enligt många ansedda som världens största band genom tiderna. Men även signerade prylar av just Beatles drar också till sig mycket intresse, såsom böcker, album, posters och diverse minnesföremål.

Ett exempel är denna vinylskiva "Magical Mystery Tour" från 1967, signerad av John Lennon och Paul McCartney, som är värd runt 100 000 kronor.

• Udda vinylskivor

Värdefulla vinylskivor kräver egentligen en egen och längre artikel. Några exempel är Led Zeppelins första album med turkos text på omslaget, Sex Pistols första singelsläpp av "God save the queen", Rolling Stones debutskiva i första pressning och svenska metal-bandet Bathorys debutskiva från 1984 med gul get på omslaget. Sitter du på sådana exemplar kan du få tiotusentals kronor.

Om en vinylskiva är värdefull handlar det ofta om att exemplaren är en del av specialutgåvor, feltryckta utgåvor, limiterade utgåvor eller första press-exemplar.

Ett exempel är denna guldskiva av Europes "The Final Countdown"-skiva, som har ett ungefärligt värde på runt 15 000 kronor.

• Udda knivar och svärd

Handgjorda exklusiva knivar och svärd kan vara väldigt värdefulla. Knivar och svärd är generellt populära samlarobjekt, då de ofta används såväl som prydnad som i skogen.

Ett exempel är denna samekniv (se bilden). Den är gjord av Thore Sunna, en av Sveriges främsta knivmakare, och kniven är värd runt 2 000-3 000 kronor.

Ett annat exempel är denna Katana från 1400-talet (se bilden), ett japanskt enkeleggat svärd, värd runt 10 000-15 000 kronor.

• Unika samlarkort

Bortsett från pokémonkort - samlade du på exempelvis hockeykort, fotbollskort, World of Warcraft-kort, eller kanske Magic-kort? Då kan du kanske göra några tusenlappar, eftersom samlare ofta är på jakt efter nya och exklusiva kort. Tidiga rookie-kort av Wayne Gretzky och Michel Jordans Fleer Rookie-kort kan på vissa auktioner gå för betydligt mer än 100 000 kronor.

Har du till och med en hel samling med kort kan det självklart vara värt mycket att sälja hela den. Ett exempel är denna samling Magic-kort, som finns till försäljning på Tradera för 97 000 kronor.

• TV- och filmrekvisita

Chansen på att du ska hitta värdefull filmrekvisita hemma på vinden kanske inte är så stor, men om du lyckas snubbla över rekvisita på exempelvis en loppis eller auktion kan det vara en god investering.

För några år sedan auktionerades exempelvis volleybollen Wilson, från filmen "Cast away" med Tom Hanks, ut för 295 000 kronor. Den absolut dyraste filmrekvisitan som sålts är den vita klänning Marilyn Monroe bar i filmen "Flickan ovanpå", som 2016 såldes för 4,8 miljoner dollar (ca 37,2 miljoner kronor i dagens valutakurs).

Ett exempel på värdefull filmrekvisita till försäljning är denna sköld från actionfilmen "300" (se bilden), som finns till försäljning på Tradera för 20 000 kronor.

• Spel till tv-spel och tillhörande samlarobjekt

Precis som med vinylskivor gillar många nostalgikänslan rörande gamla tv-spel, exempelvis spel till Nintendo och SEGA, eller gamla arkadspel.

Vissa spel kan vara värd flera tusenlappar. Hittar du exempelvis Super Nintendo-spelet "The legend of Zelda: A Link to the past", i speciella gold pack-boxen, kan det vara värt uppemot 30 000 kronor.

Även tillhörande samlarobjekt kan vara värdefulla. Ett exempel på det är denna Pacman-statyett (se bilden), som togs fram i och med 37-årsjubileet av Pacman, skapt av konstnären Richard Orlinski. Statyetten finns bara i 25 exemplar och värdet ligger på runt 30 000 och 50 000 kronor.

• Keramik och porslinsföremål

Har du keramik och porslin som står och samlar damm i förrådet eller är du en loppisexpert på jakt efter eftertraktade föremål?

På senare år har svenskt porslin blivit allt mer populärt och sitter du på rätt föremål kan det vara rena guldgruvan. Retroporslin från exempelvis Gustavsberg, Arabia och Rörstrand kan ge ett bra klirr i kassan.

Ser man till specifika porslinsföremålen vill man exempelvis gärna hitta en klotdam (se bilden) av kända formgivaren och konstnären Lisa Larson. Den kan ge dig runt 30 000 kronor.

• Barbiedockor

Hittar du en äldre barbiedocka hemma i gömmorna kan den vara värd flera tusenlappar. Vissa sällsynta barbiedockor kan auktoriseras ut för över 100 000 kronor.

Generellt är de äldre dockmodellerna värd mest, alltså från 1959, 1960- och 1970-talet. En åtråvärd modell är den allra första barbiedockan. Den släpptes 1959 i USA, hade en zebrarandig baddräkt och håret uppsatt i en hästsvans. Ett fint och tidigt släppt sådant exemplar (finns ett flertal varianter) värderas till drygt 65 000 kronor, men har samtidigt sålts för mer än de dubbla på auktion.

Källor: Tradera, Barbieringen, Ebay, Gamereactor