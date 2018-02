Fler dödliga isolyckor än på många år: "Det är lite oroande"

Nio personer gick genom isen under årets första månad, ifjol var det endast två personer som miste livet på samma sätt under januari månad. Det visar statistik från Svenska livräddningssällskapet. 2006 var det 10 personer som drunknade under januari men hur många av dem som var inblandade i isolyckor framgår inte av statistiken.

Vad tror du att den höga siffran i år beror på?

– Opålitliga isar och knepiga väderförhållanden generellt, bland annat. Isarna har inte vuxit till sig på det sättet som den brukar göra på många ställen. Det har även varit väldigt höga flöden och isen fryser inte på samma sätt, säger Mikael Olausson.

Vad ska man tänka på innan man ger sig ut på isen?

– Kunskap, utrustning och sällskap. Det är viktigt att rannsaka sig själv kring kunskapsbiten. "Har jag rätt kunskap för att veta att isen håller? Hur ska jag agera om jag hamnar i en nödsituation?"

Antal omkomna personer i isolyckor januari:

2018: 9

2017: 2

2016: 5

2015: 2

2014: 2

Här skedde isolyckorna i januari 2018:

Rotebro

Kramfors

Åsundaholm

Vimmerby

Åsbro

Sollentuna

Motala

Karlsborg

Källa: Statistik från Svenska livräddningssällskapets preliminära sammanställning